iPhone 18 Pro Max'in rekor düzeyde bir bataryaya sahip olacağı öğrenildi

Apple'ın gelecek amiral gemisi — iPhone 18 Pro Max modelinin, akıllı telefon tarihindeki en yüksek kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda ağlarda yayılan sızdırılmış bilgiler, yeni cihazın önceki nesillere göre çok daha uzun bir otonom çalışma süresi sunacağını gösteriyor. Bu yenilik, özellikle akıllı telefonu aktif kullananlar ve mobil oyun tutkunları için büyük önem taşıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayıncısının haberine göre, iPhone 18 Pro Max bataryasının kapasitesi satıldığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu durum, cihazın iç yapısı ve içindeki fiziksel bileşenlerle doğrudan bağlantılıdır. Özellikle, fiziksel nano-SIM kart yuvasına sahip olan global ve Avrupa versiyonları 5235 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu değer, beklenen iPhone 17 Pro Max modeline göre yaklaşık %8,5 daha fazladır.

SIM kart yuvası ve iç boşluk sorunu

İlginç olan şu ki, sadece eSIM teknolojisini kullanan Amerika pazarı için tasarlanan modifikasyon daha da büyük bir bataryaya sahip olacak. Buradaki batarya kapasitesinin 5425 mAh olacağı söyleniyor. Mühendisler, fiziksel SIM kart slotundan vazgeçilmesiyle boşalan alanı batarya hacmini artırmak için kullandılar. Bu, iPhone serisi tarihindeki en yüksek değer olup, önceki nesle göre %6,6'lık bir artış anlamına geliyor.

Kaynaklara göre, bu bilgiler Apple tedarik zincirindeki insiderlar tarafından öne sürülen tahminlerle tamamen örtüşüyor. Pro Max serisinin tarihinde ilk kez 5000 mAh eşiğini aşması bekleniyor. Özbekistan kullanıcıları için genellikle global ve Asya pazarına yönelik modellerin getirildiği göz önüne alındığında, bölgemizde fiziksel SIM kartlı ancak biraz daha küçük kapasiteli bataryaya sahip versiyonların yaygınlaşması olasılığı yüksek.

Rekabet ve pazar trendleri

Apple kendi standartları açısından büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor olsa da, Çinli akıllı telefon üreticileri bu konuda oldukça ilerlemiş durumdalar. Örneğin, yakın zamanda Çin pazarında satışa sunulan Honor X80 Pro Max modeli 11 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatıldı. Ayrıca, 90 W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Apple ise her zaman batarya hacminden ziyade, yazılım ve işlemci enerji verimliliğine daha fazla vurgu yapmıştır. iPhone 18 Pro Max modelindeki yeni çipler ve optimize edilmiş iOS sistemi, bu batarya gücünden maksimum düzeyde yararlanma imkanı sağlayacak. Şu an için bu bilgiler resmi olarak onaylanmamış olsa da, teknoloji devinin enerji bağımsızlığını artırma yönündeki çabası açıkça görülüyor.