Lucy Bronze Chelsea ile Sözleşmesini Uzattı: Londra Kulübünde Önemli Karar

İngiltere kadın milli takımının deneyimli savunmacısı Lucy Bronze, Londra ekibi Chelsea ile mevcut sözleşmesini uzatmaya karar verdi. Bu anlaşma, kulübün yaz transfer penceresindeki belirsizlikleri arasında taraftarlar için beklenen müjdeli haber oldu. Yeni sözleşme uyarınca, deneyimli futbolcu bir sezon daha "Maviler" forması giyecek. Goal.com haberine göre .

Bronze, 2024 yılında Londra kulübüne katıldığında iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Önceki anlaşması bu yılın yazında sona erecekti ancak takım yönetimi ve teknik direktör Sonia Bompastor, futbolcunun deneyimini korumanın gerekli olduğunu düşündü. Goal.com'un haberine göre, yeni sözleşme resmi olarak Perşembe günü, önceki sözleşmenin bitişinden iki gün sonra duyuruldu.

Eski Barcelona ve Lyon yıldızı, Chelsea kadrosunda sadece sağ bekte değil, aynı zamanda stoper pozisyonunda da çok yönlülüğünü sergiliyor. Avustralyalı Ellie Carpenter'ın takıma katılmasıyla rekabet artsa da Bronze, ilk on birdeki yerini korudu. Futbolcu, bu karardan memnun olduğunu belirterek, kulübün Stamford Bridge stadyumuna taşınmasının ve yeni hedeflere doğru ilerlemesinin kendisini motive ettiğini vurguladı.

Transfer piyasasındaki zorluklar

Lucy Bronze ile sözleşmenin uzatılması Chelsea için çok kritikti, çünkü kulüp şu anda transfer piyasasında ciddi engellerle karşı karşıya. Sam Kerr ve Catarina Macario gibi önde gelen hücumcuların takımdan ayrılmasının ardından, hücum hattını güçlendirmek temel öncelik haline geldi. Ancak hedeflenen amaçlara ulaşmak kolay olmuyor.

Başlangıçta Manchester City forveti Khadija Shaw ile görüşmeler yapıldı, ancak Jamaika milli takım oyuncusu kulübünde kalmayı tercih etti. Ardından Chelsea, 19 yaşındaki İsveçli yetenek Felicia Schroder için rekor bir teklif sundu, fakat genç yıldız sonunda Real Madrid ile sözleşme imzaladı.

Ayrıca, Barcelona'dan ayrılan Salma Paralluelo da Londra kulübünün teklifini reddetti. Bilgilere göre, 22 yaşındaki futbolcunun maaş talepleri (yıllık 1 milyon sterlinin üzerinde) Chelsea yönetimini tatmin etmedi. Şu anda Paralluelo için Arsenal, PSG ve Lyon gibi devler mücadele ediyor.

Chelsea taraftarları şimdi takımın diğer üyeleri olan Hannah Hampton ve Aggie Beever-Jones'un kaderiyle ilgili haberleri bekliyor. Bu futbolcuların da sözleşmeleri sona ermek üzere ve kulübün onları tutmak için çaba göstermesi bekleniyor. Bronze gibi deneyimli bir oyuncunun kalması, takım içindeki atmosferin istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır.