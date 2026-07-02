Vitinha Hırvatistan maçı öncesi taraftarlara seslendi

Portekiz milli takımının orta saha oyuncusu Vitinha, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile oynanacak kritik maç öncesinde takımdaki durum hakkında konuştu.

Futbolcu, Kolombiya maçındaki eksiklikleri kabul ederek, play-off aşamasının bu noktasında hataya hiç yer olmadığını vurguladı.

Sıcak havayı bahane etmedi

Vitinha, önceki maçtaki hava koşullarının futbolcuları zorladığını söyledi.

«Geçen maçta hava çok sıcak ve nemliydi ama bunu bahane etmek istemiyorum» dedi.

Orta saha oyuncusu, Portekiz'in Kolombiya maçında top kontrolünü yeterince sağlayamadığını belirtti.

Vitinha, «Sahada olan bizler, top kontrolünü yeterince koruyamadığımızı hissettik» ifadelerini kullandı.

«Hataya hiç yer yok»

Portekizli futbolcu, takımın oyununu geliştirmek üzerine çalıştıklarını bildirdi.

Play-off aşamasında her türlü hatanın bedeli çok ağır olabilir. Bu nedenle Portekizlilerin tek amacı galip gelerek çeyrek finale yükselmek.

«Böyle bir aşamada hataya hiç yer olmadığını çok iyi biliyoruz. Amacımız galip gelip bir sonraki tura çıkmak» dedi.

Eleştirilere nasıl yaklaşıyor?

Vitinha, milli takımın oyununa yönelik eleştirileri anladığını ve bunları doğru karşıladığını belirtti.

Orta saha oyuncusu, «Övgü aramıyoruz. Hangi yönlerimizin iyi, hangileri üzerinde çalışmamız gerektiğini iyi biliyoruz» dedi.

Sözlerine göre, futbolcular kendi eksikliklerinin farkında ve bunları gidermeye çalışıyorlar.

Taraftarlardan güven istedi

Vitinha, Portekiz milli takımını destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

«Taraftarların desteğine değer veriyoruz ve bize güvenmeye devam etmelerini istiyoruz» dedi.

Futbolcu, takımdaki her oyuncunun galibiyet için maksimum düzeyde çaba gösterdiğini kaydetti.

«Sahada kanıtlayacağız»

Vitinha, Portekizli futbolcuların sonuç için herkesten daha fazla endişelendiğini vurguladı.

«Hiç kimse bizden daha fazla kazanmak istemez. Hiç kimse kendisini bizden daha iyi göstermek istemez. Sahada tam olarak bunu kanıtlamaya çalışacağız» dedi.

Portekiz'i Hırvatistan sınavı bekliyor

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 3 Temmuz gecesi oynanacak. Kazanan takım Dünya Kupası çeyrek finaline yükselecek.

Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz ile Luka Modric kaptanlığındaki Hırvatistan arasındaki çarpışmanın, turnuvanın en ilgi çekici maçlarından biri olması bekleniyor.