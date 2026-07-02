Thibaut Courtois Belçika'nın geri dönüşünün "ana sırrını" açıkladı

·5·Spor
Thibaut Courtois Belçika'nın geri dönüşünün "ana sırrını" açıkladı

Belçika milli takım kalecisi Thibaut Courtois, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Senegal'e karşı oynanan dramatik maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

Belçika, 0-2 geride olmasına rağmen son dakikalarda durumu eşitledi ve uzatmalarda 3-2 galip geldi.

"Kendimize olan güvenimizi kaybetmedik"

Courtois, Senegal maçının takım için çok zor geçtiğini itiraf etti.

"Çok zor bir maçtı. Oyun boyunca 0-2 gerideydik ancak kendimize olan güvenimizi kaybetmedik," dedi kaleci.

Ona göre futbolcular, en zor durumda bile maçı kurtarabileceklerine inandılar.

Tek bir gol her şeyi değiştirdi

Belçika, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala hala iki gol farkla mağlup durumdaydı.

Ancak ilk cevap golünden sonra takımın oyunu tamamen değişti. Belçikalılar baskıyı artırarak skoru eşitlemeyi başardı.

"Futbolda tek bir gol maçın kaderini tamamen değiştirebilir. Bu kez her şey bizim lehine sonuçlandı," dedi Courtois.

Galibiyet uzatmalarda geldi

Normal sürenin 2-2 bitmesinin ardından takımlar uzatma bölümlerinde mücadeleye devam etti.

Belçika, belirleyici golü atarak 3-2'lik iradeli bir galibiyet elde etti ve bir üst tura yükseldi.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Courtois, futbolcuların karakter ve direnç gösterdiğini özellikle vurguladı.

"Takımımla gurur duyuyorum," dedi Belçika milli takımının kalesi.

Bu geri dönüş, Belçika'nın turnuvadaki potansiyelini ve en zor durumlarda bile pes etmeyeceğini gösterdi.

Sıradaki rakip ABD

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, 2026 Dünya Kupası 1/8 finalinde turnuva ev sahiplerinden biri olan ABD milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Senegal'e karşı alınan dramatik galibiyetin ardından Belçikalı oyuncuları yeni bir ciddi sınav bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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