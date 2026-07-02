Arne Slot, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçebilir

Ünlü Hollandalı teknik direktör Arne Slot, milli takımın teknik direktörlüğü için ana adaylardan biri haline geldi.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, mevcut teknik direktör Ronald Koeman'ın yerine geçecek yeni bir isim arayışına başladı ve potansiyel adaylarla ilk görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Federasyon görüşmelere başladı

The Touchline'ın X sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Hollanda futbol yönetimi bir dizi teknik direktörle temasa geçti.

Bu isimler arasında Arne Slot, en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Şu an için taraflar arasında resmi bir anlaşmaya varıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Koeman görevinden ne zaman ayrılacak?

Hollanda Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Ronald Koeman, sözleşmesi sona erdiğinde görevinden ayrılacak.

Bu karar, 'Portakallar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından açıklandı.

Fas, Hollanda'yı durdurdu

Hollanda, Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında ise Fas 3-2 galip gelerek Hollanda'yı turnuvanın dışına itti.

Gösterge Sonuç Aşama 2026 Dünya Kupası, Son 16 Turu Karşılaşma Hollanda — Fas Normal süre ve uzatmalar 1:1 Penaltı atışları 2:3

Slot, Liverpool ile şampiyon oldu

Arne Slot'un son görev yeri İngiliz kulübü Liverpool'du.

Merseyside ekibini 2024/25 sezonunda İngiltere şampiyonluğuna taşıdı.

Ancak Mayıs 2026'da kulüp yönetimi, takımın sonraki sonuçlarından memnun kalmadığı gerekçesiyle Slot'un görevine son verildiğini resmen duyurdu.

Hollanda'da yeni bir dönem mi başlıyor?

Slot; hücum futbolu, yüksek pres anlayışı ve oyuncularla kurduğu iletişim yeteneğiyle tanınıyor.

Eğer milli takımın başına geçerse, Hollanda futbolunda yeni bir dönem başlayabilir.

Şimdi asıl soru şu: Federasyon Arne Slot'a mı güvenecek yoksa başka bir adayı mı tercih edecek?