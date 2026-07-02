Zlatko Dalic, Portekiz'in En Tehlikeli Yanını Açıkladı

Hırvatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile oynanacak kritik maç öncesinde rakibine övgüler yağdırdı.

Teknik adam, Portekiz'i dünyanın en güçlü takımlarından biri olarak nitelendirirken, Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir anda maçın kaderini değiştirebileceğini vurguladı.

«Dünyanın en güçlü takımlarından biri»

Zlatko Dalic, Portekiz kadrosunu ve takımın genel seviyesini özellikle takdir etti.

Hırvatistan teknik direktörü, «Bu, dünyanın en güçlü milli takımlarından biri» dedi.

Ona göre Portekizliler sadece güçlü futbolculara değil, aynı zamanda üst düzey iş çıkaran bir teknik ekibe de sahip.

Martines'in kariyerine yüksek puan

Dalic, Portekiz teknik direktörü Roberto Martines'in çalışmalarını da övdü.

«Harika bir teknik direktörleri var ve fantastik işler çıkarıyor. Bunu önce Belçika'da, şimdi ise Portekiz'de kanıtladı» dedi.

Hırvat uzman, Martines'in fikirlerini takıma aşılamayı başardığını ve Portekiz'i tehlikeli bir rakibe dönüştürdüğünü belirtti.

Ronaldo her an gol atabilir

Dalic, Portekiz hücumundan bahsederken Cristiano Ronaldo'ya özel olarak değindi.

Teknik direktör, «Kadrolarında her an gol atabilecek bir Cristiano Ronaldo var» dedi.

Hırvat savunmacılar, maç boyunca Portekizli forvetin her hareketini dikkatle kontrol etmek zorunda kalacak.

Portekiz'in temel gücü nedir?

Dalic'e göre Portekiz'in en güçlü yanı, futbolcuların yüksek teknik becerileri ve top kontrolüdür.

«Bu konuda çok güçlüler, birçok tehlikeli pozisyon yaratıyorlar ve her zaman oyunu kontrol etmeye çalışıyorlar» dedi.

Bu nedenle Hırvatistan için orta saha mücadelesi ve rakibe serbest hareket alanı bırakmamak büyük önem taşıyor.

Kazanan çeyrek finale çıkacak

Portekiz ve Hırvatistan milli takımları, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Maç 3 Temmuz'da oynanacak. Galip gelen takım, Dünya Kupası çeyrek final biletini alacak.

Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz ile deneyimli Hırvatistan arasındaki mücadelenin, turnuvanın en çekişmeli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.