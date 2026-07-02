Jose Mourinho Real Madrid yönetiminden yeni bir forvet istedi

·8·Spor
Jose Mourinho Real Madrid yönetiminden yeni bir forvet istedi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesinde takım kadrosunu güçlendirme planları üzerinde çalışıyor.

Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimine Joselu tarzında hareket eden saf bir santraforun gerektiğini bildirdi.

Mourinho nasıl bir forvet istiyor?

Diario AS'ın haberine göre Mourinho; hücum hattında fiziksel mücadeleye girebilen, ceza sahasında tehlike yaratan ve yüksek topları etkili kullanan bir futbolcu görmek istiyor.

Teknik adam, Joselu gibi klasik bir santrafor arayışında.

Böyle bir futbolcu şunları yapmalı:

  • rakip ceza sahasında bir referans noktası olmalı;

  • kanatlardan gelen ortalar için mücadele etmeli;

  • kapalı savunmalara karşı çözüm üretmeli;

  • yedekten girip oyunun kaderini değiştirebilmeli.

Transfer şu an için öncelikli değil

Buna rağmen, yeni bir santrafor transferi 'Los Blancos'un transfer piyasasındaki en temel görevi olarak görülmüyor.

Kulüp yönetimi, kadrodaki Gonçalo Garcia'nın da bu görevi layıkıyla yerine getirebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Real Madrid, öncelikle mevcut oyuncuların kapasitesini değerlendirmeyi planlıyor.

Nihai karar ne zaman verilecek?

Santrafor konusundaki nihai karar, sezon öncesi kampının ardından verilecek.

Mourinho tüm oyuncularla çalıştıktan sonra, Gonçalo Garcia ve diğer forvetlerin kendi taleplerine ne kadar uygun olduğunu değerlendirecek.

Eğer mevcut kadroda gereken çözüm bulunamazsa, Real Madrid transfer piyasasına yönelebilir.

Kupasız sezonun ardından değişiklikler bekleniyor

Real Madrid geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamladı.

Ayrıca Madrid ekibi, hiçbir kupa turnuvasında şampiyon olamayarak sezonu kupasız kapattı.

Bu sonuçların ardından kulüpte kadroyu güçlendirme ve yeni sezonda tüm turnuvalarda şampiyonluk için mücadele etme hedefi belirlendi.

Şimdi temel soru şu: Mourinho, Gonçalo Garcia'ya şans mı verecek yoksa Real Madrid yeni bir santrafor mu satın alacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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