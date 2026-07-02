Nükleer Enerjide Devrim: Rosatom Plazma Geri Dönüşüm Teknolojisini Tanıttı

Rusya'nın Rosatom devlet kurumunun bilim insanları, nükleer enerji alanında prensipte yeni bir aşamayı başlatması beklenen bir teknolojiyi tanıttı. Tomsk Uluslararası Enerji Forumu'nda sunulan bu çalışma, kullanılmış nükleer yakıtın plazma ayrıştırma yöntemiyle geri dönüştürülmesine dayanıyor. Bu yöntem, geleneksel kimyasal süreçlerden tamamen farklı olup ekolojik güvenliği ve ekonomik verimliliği yeni bir seviyeye taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknoloji "Proriv" (Atılım) projesi kapsamında geliştirildi ve temel mantığı maddeleri kimyasal reaksiyonlarla değil, kütle farklarına göre ayırmaya dayanıyor. Süreç boyunca nükleer yakıt plazma haline getiriliyor ve güçlü elektromanyetik alanların etkisiyle bileşenlerine ayrılıyor. Bu da değerli uranyum ve plütonyumun radyoaktif atıklardan yüksek hassasiyetle ayrıştırılmasını sağlıyor.

Geleneksel Yöntemlere Göre Avantajları

Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni Valentin Smirnov, plazma ayrıştırma yönteminin geleneksel hidrometalurji süreçlerine kıyasla bir dizi önemli avantaja sahip olduğunu belirtti. Birincisi, bu teknolojinin yardımcı resirkülasyon ortamının neredeyse hiç olmamasıyla öne çıkmasıdır. Bu durum, geri dönüşüm sürecinde oluşan ikincil atık miktarının keskin bir şekilde azaltılmasına hizmet ediyor.

İkincisi, yeni yaklaşım çeşitli bileşenlere karşı "açgözlülük" (evrensel esneklik) özelliğine sahip. Yani cihaz, yakıtın bileşiminden ve durumundan bağımsız olarak onu etkili bir şekilde geri dönüştürebiliyor. Bu da üretim alanlarının daraltılması ve gerekli ekipman sayısının azaltılmasıyla projenin maliyetini önemli ölçüde düşürüyor.

Yapılan deneyler teknolojinin uygulanabilirliğini şimdiden kanıtladı. Bilim insanları, model karışımların başarıyla ayrıştırılmasını, plazma haline getirmenin optimal çözümlerini bulmayı ve iş sürecinin sürekliliğini sağlamayı başardılar. Bu sonuçlar, laboratuvar ortamından endüstriyel ölçeğe geçiş için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Gelecek Planları ve Perspektifler

ixbt.com verilerine göre, projenin bir sonraki aşaması 2027 yılına kadar yeni nesil bir cihazın oluşturulmasını öngörüyor. Bu cihaz yardımıyla temel mühendislik çözümleri pratikte test edilecek ve teknolojinin geniş ölçekli üretime geçirilme imkanları değerlendirilecek.

Özbekistan gibi nükleer enerjiyi geliştirmeyi planlayan ülkeler için bu tür teknolojiler gelecekte büyük önem taşıyabilir. Nükleer atıkların bertaraf edilmesi ve yakıt döngüsünün kapatılması meselesi, küresel enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rosatom tarafından sunulan çözüm, nükleer güç santrallerini daha temiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına dönüştürmeye hizmet etmektedir.