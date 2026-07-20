Ferran Torres 106. dakikada tarih yazdı: İspanya şampiyon!

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. New Jersey'deki kritik mücadelenin kaderini 106. dakikada Ferran Torres'in attığı tek gol belirledi.

Son şampiyon Arjantin unvanını koruyamadı. Lionel Messi önderliğindeki takım gümüş madalya ile yetinirken, İspanya 16 yıllık aranın ardından futbol dünyasının zirvesine yeniden çıktı.

Normal sürede gol sesi çıkmadı

East Rutherford'daki New York New Jersey Stadium — MetLife Arena'da oynanan final, temkinli ve sert bir mücadeleyle başladı.

İspanya topa daha fazla sahip olmaya çalışırken, Arjantin rakibinin ataklarını disiplinli bir savunmayla durdurdu. Her iki takım da pozisyonlar bulsa da 90 dakika boyunca skor değişmedi — 0:0.

Böylece dünya şampiyonunun belirlenmesi uzatmalara kaldı.

106. dakikadaki gol kupayı İspanya'ya getirdi

Uzatma devresinin 106. dakikasında Ferran Torres, Arjantin savunmasını aşarak Emiliano Martinez'in koruduğu kaleyi havalandırdı.

Bu gol, finaldeki tek gol oldu. Arjantin son dakikalarda skoru eşitlemeye çalışsa da İspanya savunması üstünlüğünü korudu — 1-0.

2026 Dünya Kupası Finali

İspanya — Arjantin 1:0

Gol: Ferran Torres, 106.

2010 yılındaki tarih tekerrür etti

İspanya ilk dünya şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da kazanmıştı. O zaman da finalin normal süresi 0:0 bitmiş ve Hollanda'ya karşı uzatmalarda atılan tek gol şampiyonu belirlemişti.

2010 yılındaki tarihi golün sahibi Andres Iniesta iken, 16 yıl sonra Ferran Torres onun yolundan gitti.

İki final, aynı skor ve uzatmalarda gelen belirleyici gol; İspanya'nın her iki dünya şampiyonluğu da neredeyse aynı senaryoyla kazanıldı.

De la Fuente nesli tarih yazdı

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, turnuva boyunca teknik, disiplinli ve istikrarlı oyunuyla dikkat çekti. Takım, final maçında da baskıya göğüs gererek son şampiyonu devirdi.

Genç ve tecrübeli oyuncuların uyumu, İspanya'nın 2010'daki efsanevi nesilden sonra yeniden dünya kupasını kaldırmasını sağladı.

Arjantin ise üst üste ikinci şampiyonluğa çok yaklaştı ancak Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası acı bir mağlubiyetle sona erdi.

Futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Iniesta'dan sonra artık Ferran Torres'in ismi de İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getiren kahraman olarak yazıldı.