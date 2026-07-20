Ferran Torres 106. dakikada tarih yazdı: İspanya şampiyon!

·36·Spor
Ferran Torres 106. dakikada tarih yazdı: İspanya şampiyon!

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. New Jersey'deki kritik mücadelenin kaderini 106. dakikada Ferran Torres'in attığı tek gol belirledi.

Son şampiyon Arjantin unvanını koruyamadı. Lionel Messi önderliğindeki takım gümüş madalya ile yetinirken, İspanya 16 yıllık aranın ardından futbol dünyasının zirvesine yeniden çıktı.

Normal sürede gol sesi çıkmadı

East Rutherford'daki New York New Jersey Stadium — MetLife Arena'da oynanan final, temkinli ve sert bir mücadeleyle başladı.

İspanya topa daha fazla sahip olmaya çalışırken, Arjantin rakibinin ataklarını disiplinli bir savunmayla durdurdu. Her iki takım da pozisyonlar bulsa da 90 dakika boyunca skor değişmedi — 0:0.

Böylece dünya şampiyonunun belirlenmesi uzatmalara kaldı.

106. dakikadaki gol kupayı İspanya'ya getirdi

Uzatma devresinin 106. dakikasında Ferran Torres, Arjantin savunmasını aşarak Emiliano Martinez'in koruduğu kaleyi havalandırdı.

Bu gol, finaldeki tek gol oldu. Arjantin son dakikalarda skoru eşitlemeye çalışsa da İspanya savunması üstünlüğünü korudu — 1-0.

2026 Dünya Kupası Finali

İspanya — Arjantin 1:0

Gol: Ferran Torres, 106.

2010 yılındaki tarih tekerrür etti

İspanya ilk dünya şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da kazanmıştı. O zaman da finalin normal süresi 0:0 bitmiş ve Hollanda'ya karşı uzatmalarda atılan tek gol şampiyonu belirlemişti.

2010 yılındaki tarihi golün sahibi Andres Iniesta iken, 16 yıl sonra Ferran Torres onun yolundan gitti.

İki final, aynı skor ve uzatmalarda gelen belirleyici gol; İspanya'nın her iki dünya şampiyonluğu da neredeyse aynı senaryoyla kazanıldı.

De la Fuente nesli tarih yazdı

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, turnuva boyunca teknik, disiplinli ve istikrarlı oyunuyla dikkat çekti. Takım, final maçında da baskıya göğüs gererek son şampiyonu devirdi.

Genç ve tecrübeli oyuncuların uyumu, İspanya'nın 2010'daki efsanevi nesilden sonra yeniden dünya kupasını kaldırmasını sağladı.

Arjantin ise üst üste ikinci şampiyonluğa çok yaklaştı ancak Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası acı bir mağlubiyetle sona erdi.

Futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Iniesta'dan sonra artık Ferran Torres'in ismi de İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getiren kahraman olarak yazıldı.

Ferran TorresİspanyaArjantinLionel MessiEmiliano Martinez
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Romero, Trump'ın elini sıkmadı: Final sonrası görüntüler yayıldıRomero, Trump'ın elini sıkmadı: Final sonrası görüntüler yayıldıBugün, 10:09Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olurken, Kylian Mbappe gol kralı olduRodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olurken, Kylian Mbappe gol kralı olduBugün, 09:15Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...Bugün, 09:14Otamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladıOtamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladıBugün, 08:37Lionel Messi eleştiri oklarının hedefinde: Dünya Kupası finalindeki tartışmalı pozisyonun detaylarıLionel Messi eleştiri oklarının hedefinde: Dünya Kupası finalindeki tartışmalı pozisyonun detaylarıBugün, 08:342026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi oldu2026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi olduBugün, 08:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı