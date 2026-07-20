Arjantin teknik direktörü final sonrası zor bir itirafta bulundu

·61·Spor
Arjantin teknik direktörü final sonrası zor bir itirafta bulundu

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Maçın ardından Lionel Scaloni oyuncularının mücadelesini ve finale kadar katettikleri yolu özellikle vurguladı.

Teknik direktör, mağlubiyetten dolayı büyük üzüntü duyduğunu gizlemedi. Ancak sonuç ne olursa olsun takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

«Çocuklara sonsuz minnettarım»

Scaloni'ye göre, Dünya Kupası finaline ulaşmak büyük bir emek, sabır ve fiziksel güç gerektirdi.

«Şu an üzgünüm ama her şeyden önce çocuklara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu aşamaya gelmek çok büyük bir emek gerektirdi» dedi.

Arjantin turnuvaya son dünya şampiyonu olarak gelmiş ve yine final maçına kadar yükselmişti. Ancak bu kez kupa İspanya'nın oldu.

Scaloni mağlubiyeti vakurla karşılamaya çağırdı

Arjantin teknik direktörü, zaferi kutlamanın ne kadar önemliyse, ağır bir mağlubiyeti doğru şekilde kabul etmenin de o kadar gerekli olduğunu vurguladı.

«Kazandığımızda nasıl vakur duruyorsak, mağlubiyeti de aynı şekilde karşılamalıyız. Neler başardığımızı unutmamalıyız.»

Bu sözler, takımın finaldeki sonucunun önceki başarıları gölgelemeyeceği anlamına geliyordu. Scaloni için Arjantin'in bir kez daha Dünya Kupası finaline ulaşması büyük bir başarı olmaya devam ediyor.

Sakatlıklar ve yorgunluk etkili oldu

Uzman isim, final maçında takımın planlarını beklenmedik sorunların etkilediğini de belirtti.

«Beklemediğimiz bir şekilde önemli pozisyonlarda sakatlıklar yaşadık. Oyuncular çok yoruldu, sahada son güçlerini bile ortaya koydular.»

Scaloni, hangi oyuncuların sakatlandığını açıklamadı. Ancak sözlerinden Arjantin'in finali fiziksel olarak zor bir durumda oynadığı anlaşılıyor.

Arjantin kupasız ama başı dik döndü

Finalde kazanmak için Arjantin tüm imkanlarını seferber etti ancak İspanya savunmasını aşamadı. Scaloni ise oyuncularının performansından ve karakterinden memnun olduğunu ifade etti.

Dünya Kupası Arjantin için gümüş madalya ile sona erdi. Şimdi takımın önündeki temel görev, ağır mağlubiyetin ardından toparlanmak ve yeni hedeflere odaklanmak.

Scaloni'nin düşüncesi net: Kupa elden gitti ancak bu takımın katettiği yolun değeri kaybolmayacak.

ArjantinİspanyaDünya KupasıLionel ScaloniFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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