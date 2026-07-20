De la Fuente final öncesi oyuncularına söylediği sözleri açıkladı

·61·Spor
De la Fuente final öncesi oyuncularına söylediği sözleri açıkladı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Teknik direktör Luis de la Fuente, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularını sahaya nasıl bir motivasyonla çıkardığını açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, final öncesinde takımına sadece bir galibiyet değil, İspanyol futbol tarihinde yeni bir sayfa açma fırsatı olduğunu hatırlattığını belirtti.

«Tarih yazmak için sahaya çıkıyoruz»

De la Fuente, final başlamadan önce oyuncularına kısa ama etkileyici bir konuşma yaptığını ifade etti.

«Onlara şöyle dedim: Beyler, tarih yazmak için sahaya çıkıyoruz ve bunu başarmalıyız.»

İspanya, normal sürede Arjantin kalesini geçemedi. Skor 0-0 iken maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda plan değişmedi

İspanya teknik direktörü, devre arasında oyuncularını temkinli olmaya çağırmadığını vurguladı. Aksine, onlardan önceki tempoyu ve özgüveni korumalarını istedi.

«Uzatmalarda onlara aynı ruhla devam etmeleri gerektiğini söyledim, çünkü rakipten daha üstündük» dedi teknik adam.

İspanya'nın baskısı 106. dakikada sonuç verdi. Ferran Torres tarafından atılan tek gol, takıma dünya şampiyonluğunu getirdi.

Oyunculardan beklenmedik soru

Galibiyetin ardından bazı İspanyol oyuncular hocalarının yanına gelerek bir sonraki hedefi sordu.

«Bazı oyuncular yanıma gelip 'Şimdi ne kazanmamız gerekiyor?' diye sordular. Ben de 'Eylül'deki maçı' diye cevap verdim.»

Bu cevap, de la Fuente'nin takım üzerindeki disiplini elden bırakmayacağını gösterdi. Onun için dünya şampiyonluğu büyük bir başarı olsa da, bir sonraki maça hazırlık sıfırdan başlıyor.

İspanya yeni kupalara göz dikti

De la Fuente, takımın mevcut başarısını nihai bir durak değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

«Daha kazanmamız gereken çok fazla kupa var.»

İspanya, 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırdı. Şimdi de la Fuente yönetimindeki takım, şampiyonluk rehavetine kapılmadan bir sonraki maçlara ve yeni turnuvalara odaklanmak zorunda.

Final öncesi söylenen «tarih yazma» sözü gerçekleşti. Ancak teknik direktörün oyuncularına verdiği son cevap, İspanya'nın iştahının henüz kapanmadığını gösterdi.

İspanyaDünya KupasıLuis de la FuenteFutbolFinal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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