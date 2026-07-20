2026 Dünya Kupası: İspanya, Arjantin'i nasıl mağlup etti? (Maçın en önemli anları)
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
2026 Dünya Kupası: Final
Dünya Kupası finalinde İspanya Milli Takımı, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonu oldu.
Maçın kaderi uzatma dakikalarında belli oldu. 106. dakikada Nico Williams'ın ortasında Ferran Torres yaptığı düzgün vuruşla maçtaki tek golü kaydetti.
2026 Dünya Kupası: Final
İspanya - Arjantin 1-0
Gol: Ferran Torres 106'
Kırmızı Kart: Enzo Fernández 90+3' (Arjantin).
Böylece İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın galibi oldu. Arjantin ise son şampiyon unvanıyla bu turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…