Martínez, 11 kurtarışla Dünya Kupası finalleri tarihini değiştirdi

·33·Spor
Martínez, 11 kurtarışla Dünya Kupası finalleri tarihini değiştirdi

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 0-1 mağlup olarak şampiyonluk unvanını koruyamadı. Ancak takımın kalecisi Emiliano Martínez, final maçında Dünya Kupası tarihine geçen bir performansa imza attı.

Aston Villa'nın file bekçisi, maç boyunca 11 kurtarış yaptı. Bu, Dünya Kupası finalleri tarihinde bir kaleci tarafından kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Martínez, Arjantin'i uzun süre oyunda tuttu

İspanya, final boyunca rakip kaledeki baskısını sürekli artırdı. Arjantin savunmasının zor anlar yaşadığı dakikalarda Martínez, birçok kez takımını mutlak gollerden kurtardı.

Onun güven veren performansı sayesinde normal sürede gol sesi çıkmadı. İspanyol oyuncuların yarattığı birçok tehlikeli pozisyon, Arjantinli kalecinin kurtarışlarıyla sonuçlandı.

Böylece şampiyonun kaderi uzatmalara kaldı.

11. kurtarış bile mağlubiyeti engelleyemedi

Martínez finalde neredeyse tüm şutları engellemiş olsa da, uzatmalarda İspanya aradığı golü buldu.

106. dakikada Ferran Torres Arjantin ağlarını havalandırarak maçın tek golünü attı. Kalan sürede Güney Amerika temsilcisi skoru eşitleyemedi ve sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.

Sonuç olarak Martínez'in rekor performansı Arjantin'e kupayı getirmedi. Ancak finaldeki oyunu, takımının son dakikalara kadar şampiyonluk için mücadele etmesini sağladı.

Dünya Kupası finalleri tarihinde yeni rekor

Dünya Kupası finali, her kaleci için en büyük baskının hissedildiği maçlardan biridir. Böyle bir karşılaşmada 11 şut kurtarmak, Martínez'in ne kadar büyük bir iş başardığını gösteriyor.

Sadece Arjantin kadrosundaki en aktif oyunculardan biri olmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası finalleri istatistiklerinde de yeni bir zirve belirledi.

Final sonucu Arjantinliler için üzücü olsa da, Martínez'in kişisel performansı turnuvanın en dikkat çekici olaylarından biri olarak tarihe geçecek.

İspanya ikinci kez dünya şampiyonu

İspanya, 1-0'lık galibiyetin ardından tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Takım, ilk şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazanmıştı. O dönemde İspanyollar, finalde Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 mağlup etmişti.

16 yıl sonra tarih adeta tekerrür etti: Yine 0-0 biten normal süre, yine uzatmalar ve yine İspanya lehine atılan tek gol.

Bu kez kupa İspanya'ya gitti ancak finalin en büyük direnişini gösteren isimlerden biri Emiliano Martínez oldu. Takımını mağlubiyetten kurtaramadı ama 11 kurtarışla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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