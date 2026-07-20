Shomurodov kendisine hakaret eden taraftarı aradı: «Abi şoktayım...»

·4·Spor
Shomurodov kendisine hakaret eden taraftarı aradı: «Abi şoktayım...»

Özbekistan milli takımı forveti Eldor Shomurodov sosyal medyada kendisine hakaret eden bir taraftarla yaşadığı beklenmedik olayı anlattı. Futbolcu, yorumu cevapsız bırakmak yerine yazarı bulup bizzat aramaya karar verdi.

Görüntülü görüşme sırasında durum tamamen değişti: Başta kaba sözler yazan kişi, aslında Shomurodov'un bir hayranı olduğunu itiraf etti.

Her şey bir yorumla başladı

31 yaşındaki forvet, YouTube'daki «Nima gap?» podcast'ine katılarak olayın Dünya Kupası öncesinde yaşandığını belirtti.

Özbekistan ile Kanada milli takımları arasındaki hazırlık maçından sonra Shomurodov Instagram hesabına girdi. Yorumlar arasında bir taraftarın kendisine kaba sözlerle hakaret ettiğini gördü.

Futbolcu, yorumu yapan kişinin Telegram adresinin açık olduğunu fark edip onunla doğrudan konuşmaya karar verdi.

«İnternette rahatça yazabiliyorsunuz...»

Shomurodov önce Telegram üzerinden aradı ancak taraftar telefonu açmadı.

«Sonra bana “Kimsin?” diye yazdı. Ben de “Telefonu açarsan söylerim. İnternette rahatça küfredip yazabiliyorsun, belki bu söylediklerini yüzüme de söylersin” diye yazdım» diyerek olayı hatırladı futbolcu.

Yorumun sahibi, karşısındakinin gerçekten Eldor Shomurodov olduğuna inanmadı.

«Sonra gülerek “Gerçekten Eldor Shomurodov musun?” diye sordu. Ben de “İnanmıyorsan telefonu aç” dedim».

Görüntülü görüşmede her şey değişti

Taraftar aramayı kabul etti ancak başta konuşamadı. Bunun üzerine Shomurodov ona görüntülü arama yaptı.

Ekranda Özbekistan milli takımı forvetini gören kişi şaşkınlığını gizleyemedi.

«Abi şoktayım... Aslında ben senin hayranınım» dedi.

Böylece sosyal medyadaki hakaret, gerçek bir iletişimle tamamen farklı bir boyuta taşındı.

İnternetteki sözlerin arkasında da bir insan var

Shomurodov'un hikayesi, sosyal medyadaki iletişim kültürüyle ilgili önemli bir sorunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar bazen ekran arkasında oturup, yüz yüze söyleyemeyecekleri sözleri kolayca yazabiliyorlar.

Ancak ünlü bir sporcu, sanatçı veya başka bir kamu figürü de bu tür düşünceleri okuyan ve bunlardan etkilenen bir insandır.

Eldor Shomurodov ise hakarete hakaretle karşılık vermedi. Yorumun yazarına doğrudan ulaşarak, internetteki birkaç kelimenin gerçek hayatta ne kadar farklı duyulduğunu gösterdi.

Shomurodov yine ilgi odağında

Dünya Kupası 2026 grup elemelerinde en güzel gollerden birine imza atan Shomurodov, hem sahadaki oyunuyla hem de saha dışındaki tavrıyla taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu olay basit bir gerçeği hatırlatıyor: Yorum yazmak kolaydır, ancak o sözleri bir insanın yüzüne karşı söylemek çok daha zordur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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