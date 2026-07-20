FIFA etrafında yeni kriz: Avrupa Konseyi Infantino'yu eleştirdi

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Kuzey Amerika sahalarında düzenlenen 2026 Dünya Kupası sona ermiş olsa da, futbol yönetimi etrafındaki tartışmalar dinmiyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Uluslararası Futbol Federasyonu'nu (FIFA) siyasallaşma, yönetimdeki ciddi sorunlar ve bir bahis şirketiyle yapılan iş birliği nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Zamin.uz FIFA ve Gianni Infantino'ya yönelik yöneltilen ciddi suçlamaların detaylarını sunuyor.

«Para ve güç»: Avrupa Konseyi'nden açık mektup

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 19 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yayımladığı açık mektupta FIFA'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Berset, futbol şöleni sona ermiş olsa da yönetime dair ciddi sorunların varlığını koruduğunu vurguladı.

Alain Berset: «Şölen bu akşam sona eriyor. Ancak sorular baki kalıyor. Bir sonraki kriz çoktan başladı. İki adı var: para ve güç».

Alain Berset, FIFA'yı birçok yönden eleştirdi:

Siyasi etkiye yatkınlık: Kuruluşun siyasi baskılara boyun eğmesi.

Irkçı tartışmalar ve bahis: Irkçı tartışmalar ve ADI Predictstreet bahis şirketi ile yapılan iş birliği. Berset'e göre bahis şirketleriyle ortaklık, sporda şike riskini artırıyor.

Avrupa Konseyi ile FIFA arasında 2018 yılında şeffaflık, insan hakları ve kurumsal yönetim üzerine bir mutabakat imzalanmıştı. Berset, 2026 Dünya Kupası'ndaki olaylar nedeniyle bu anlaşmanın gözden geçirilmesini ve 2030 Dünya Kupası'na kadar yeni bir «çerçeve anlaşması» için müzakerelerin başlatılmasını önerdi.

Trump'ın telefonu ve «şovlaşan» futbol

Dünya Kupası boyunca FIFA ve başkanı Gianni Infantino, kamuoyunda birkaç kez tepkilere yol açtı:

Balogun vakası ve Trump'ın müdahalesi: En büyük skandallardan biri, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun'a verilen diskalifiyenin kaldırılması oldu. Basında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'yu bizzat aramasının ardından bu yasak kaldırıldı. Ticaret ve şovların artışı: Uzmanlar FIFA'yı spordan ziyade gösteriş ve ticarete odaklanmakla suçladı. Çok sayıda reklam arası ve şatafatlı törenlerin futbolun özündeki cazibeye zarar verdiği belirtildi. Özellikle final maçının devre arasında, ABD'deki Super Bowl geleneğine benzer büyük bir konser şovu düzenlendi.

Infantino'nun özel jet seyahatleri ve «ikiyüzlülük»

Associated Press ajansının hesaplamalarına göre, Gianni Infantino turnuva boyunca Qatar Airways şirketine ait özel jetle yaklaşık 95 bin kilometre mesafe kat ederek 43 maça katıldı.

FIFA daha önce atmosfere salınan CO₂ miktarını azaltma sözü vermişti. Infantino'nun uçuşları ile bu açıklamalar arasındaki tutarsızlık, kuruluşa yönelik «ikiyüzlülük» eleştirilerini daha da güçlendirdi.

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Hatırlatalım, 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenlendi ve toplam 104 maç oynandı.