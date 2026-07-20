Rodri Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi

·30·Spor
Rodri Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi

İspanya milli takımı kaptanı Rodri, 2026 Dünya Kupası'ndaki zaferin ardından duygularını paylaştı. Manchester City orta saha oyuncusu, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın sonunda turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülüne layık görüldü. Finalde Arjantin'e karşı kazanılan tarihi zafer, Rodri için sadece sportif bir zirve değil, aynı zamanda ağır bir sakatlığın ardından gelen büyük bir geri dönüşün simgesi oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, 30 yaşındaki futbolcu Eylül 2024'te, ilk Ballon d'Or ödülünü almasından sadece birkaç hafta önce dizinden ciddi bir sakatlık geçirmişti. Ön çapraz bağlarının kopması onu uzun süre sahalardan uzak tutsa da, Rodri azim göstererek sadece sahalara dönmekle kalmadı, aynı zamanda milli takımını dünya şampiyonluğuna taşıdı. Goal.com'un haberine göre, ödül yolunda Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi yıldızları geride bıraktı.

Azim ve zihinsel gücün zaferi

"Şu an bulutların üzerindeymişiz gibi hissediyoruz, duygularımı kelimelerle ifade edemem. Benim için çok zor bir dönemdi," diyor Rodri röportajında. Futbolcu, geçtiği yolun genç nesil için bir örnek olmasını istediğini vurguladı. Ona göre, hayatta dibe vurduğunuzda bile her zaman yeniden yükselme şansı vardır ve bu onun yaşam felsefesi haline gelmiştir.

İspanya kaptanı, başarısında yakınlarının rolünün paha biçilemez olduğunu kabul ederken, kendi içindeki güce de özel bir vurgu yaptı. Orta saha oyuncusu, "Bana yardım eden herkese teşekkür ederim. Ama dürüst olmak gerekirse, o zor anlarda pes etmediğim için kendime de teşekkür etmek istiyorum," diye ekledi.

İspanya futbolunda yeni rekor

Final maçında İspanya milli takımı, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup etti. Bu başarı sadece şampiyonluğu değil, aynı zamanda dünya futbolunda yeni bir rekoru da beraberinde getirdi. İspanyollar, uluslararası arenadaki yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak tarihi bir sonuca imza attılar.

Rodri, maç öncesinde takım arkadaşlarını nasıl motive ettiğinden de bahsetti. Futbolcuları rakibin gözlerinin içine bakmaya ve cesaret göstermeye çağırdı. Sonuç olarak, bu savaşçı ruh ve kaptanın liderlik yeteneği, İspanya'yı bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Futbolseverler için bu zafer, Rodri gibi bir profesyonelin emeğinin hak edilmiş bir ödülü olarak görülüyor.

RodriİspanyaDünya KupasıManchester CityFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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