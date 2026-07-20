Lamine Yamal'ın final sonrası Messi'ye söylediği sözler: Leo her şeyi açıkladı

2026 Dünya Kupası finali Arjantin için zorlu bir şekilde sona erdi. İspanya'ya 1-0 mağlup olan Lionel Messi maçtan sonra Lamine Yamal'ın onu nasıl teselli ettiğini anlattı.

39 yaşındaki Arjantinli yıldıza göre, genç İspanyol futbolcu ona sarıldı ve ağlamamasını söyledi. Final sonrası yaşanan bu kısa diyalog, iki nesil arasındaki saygıyı gözler önüne serdi.

«Bana sarıldı ve teselli etti»

Messi'ye final maçından sonra Yamal'ın ona ne söylediği soruldu. Arjantin kaptanı şu cevabı verdi:

«Yamal bana ne mi dedi? Bana sarıldı, teselli etti ve birkaç kez ağlamamamı söyledi. Lamine çok iyi kalpli ve nazik bir insan.»

İspanyol oyuncular şampiyonluğu kutlarken, Yamal'ın mağlup olan rakibinin liderinin yanına gidip ona destek olması taraftarların büyük ilgisini çekti.

Final, Messi için en zor maç oldu

Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü kritik dakikalarda geldi ve son şampiyon kupayı rakibine kaptırdı.

Messi turnuva boyunca yüksek bir performans sergilese de finalde İspanya savunmasına karşı skor üretemedi.

Bu, onun 2026 Dünya Kupası'nda gol veya asist katkısı yapamadığı tek maç oldu.

Messi turnuvayı 12 gol katkısıyla tamamladı

Arjantin kaptanı turnuvadaki sekiz maçın tamamında forma giydi. Rakip fileleri sekiz kez havalandırdı ve dört asist yaptı.

Böylece Messi, turnuva boyunca toplam 12 gole doğrudan katkıda bulundu. Etkili oyunu, Arjantin'in bir kez daha Dünya Kupası finaline ulaşmasında kilit rol oynadı.

Ancak final maçında İspanya, Arjantinli yıldızın etkisini kısıtlamayı başardı.

İki nesil arasındaki saygı dolu an

Messi ve Yamal farklı nesillerin futbolcuları. Biri uzun yıllardır dünya futbolunun ana yıldızlarından biri olurken, diğeri kariyerinin ilk yıllarında en üst seviyede kendini kanıtlıyor.

Final sonrası yaşanan kucaklaşma, galibiyet ve mağlubiyetten daha üstün olan sporcu saygısını temsil etti.

İspanya kupayı kazandı, Arjantin ise ağır bir yenilgiyi kabul etti. Ancak Yamal'ın Messi'ye söyledikleri, finalin en duygusal ve samimi anlarından biri olarak hafızalara kazındı.