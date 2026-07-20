Lionel Scaloni final sonrası açıklamalarıyla herkesi şaşırttı

New Jersey'deki 2026 Dünya Kupası finali Arjantin için acı bir sonla bitti. Son dünya şampiyonu İspanya'ya yenilerek kupayı rakibine kaptırdı, ancak Lionel Scaloni maçtan sonra öğrencilerini eleştirmek yerine onlara derin bir minnet duyduğunu ifade etti.

Arjantin teknik direktörü, mağlubiyeti onurlu bir şekilde kabul etmenin de büyük bir takımın özelliği olduğunu vurguladı. Ona göre final sonucu, oyuncuların turnuva boyunca katettikleri yolu değersizleştirmiyor.

«Üzgünüz ama elimizden geleni yaptık»

Finalden sonra Luis de la Fuente ve İspanyol oyuncuları tebrik eden Scaloni, takımının performansını övdü.

«Üzgünüz ama elimizden geleni yaptık. Buraya gelene kadar katettiğimiz yol hakkında çok şey söyleyebilirim ama şu an bunun bir anlamı yok. Son dakikaya kadar savaşan çocuklara sadece minnettarım» dedi teknik direktör.

Scaloni, Arjantinli oyuncuların finale ulaşmak için büyük emek verdiğini belirtti. Takımın turnuva boyunca gösterdiği mücadeleyi ve birliği kendisi için en önemli sonuçlardan biri olarak görüyor.

«Hem galibiyette hem mağlubiyette büyük bir takımız»

Arjantin, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu. 2026 Dünya Kupası'nda ise takım yine finale kadar geldi ancak bu kez kupa İspanya'nın oldu.

Scaloni, mağlubiyetten sonra bile takımının değerlerinin değişmediğini söyledi.

«Biz hem galibiyette hem mağlubiyette büyük bir takımız. Bugün mağlubiyeti de onurlu bir şekilde kabul edebileceğimizi gösterdik.»

Teknik direktöre göre şampiyonluğun kaybedilmesi, Arjantin'in son yıllarda elde ettiği başarıları silmiyor. Aksine, tekrar finale çıkmak büyük bir emek ve istikrar gerektiriyor.

Scaloni sorumluluktan kaçmadı

Teknik direktör, finalde yaşananlar için sorumluluğu üstlendiğini de belirtti. Ancak tek bir mağlubiyet yüzünden takımın katettiği yolu unutmanın yanlış olacağını söyledi.

«Yaşananlar için sorumluluğu üstleniyoruz. Ancak bu, buraya gelmek için neler başardığımızı bize unutturmamalı.»

Scaloni, Arjantinli oyuncuların ülke halkı için sahada tüm güçlerini ortaya koyduklarını özellikle vurguladı.

«Bu takım halkımız ve ülkemiz için harika bir örnektir. Bazen kaybedersiniz. Futbol budur.»

«İkinciliği unutmayacağım»

Arjantin finalde şampiyonluğu kazanamasa da Scaloni, gümüş madalyanın da değerli olduğunu vurguladı.

«İkinci olduğumuzu unutmayacağım çünkü bu seviyeye ulaşmak çok zor. Elbette şampiyon olmak isterdik ama şu an hissettiğim tek şey minnet.»

Ona göre takım bazen iyi, bazen beklenenden düşük oynayabilir. Ancak oyuncular tüm imkanlarını seferber ettiyse onları suçlamak zordur.

Arjantin kaybetti ama başını eğmedi

İspanya tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Arjantin ise turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Scaloni finalden sonra bahane aramadı, oyuncularını eleştirmedi ve rakibinin zaferini onurlu bir şekilde kabul etti. Temel sonucu basitti: Kupa elden gidebilir ama takımın emeği, birliği ve katettiği yol unutulmaz.