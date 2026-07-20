Zabihillo O‘rinboyev Navbahor'dan ayrıldı ve yeni kulübüne transfer oldu

Özbek deneyimli forvet Zabihillo O‘rinboyev, sezonun ikinci yarısı öncesinde takımını değiştirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Navbahor ile yollarını ayırarak Cizzak'ın So‘g‘diyona kulübüne katıldı.

Bu transfer, golcü oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa olacak. O‘rinboyev, yeni takımında daha fazla süre almayı ve golleriyle yeniden ön plana çıkmayı hedefliyor.

Navbahor'daki bir buçuk yıllık dönem sona erdi

Zabihillo O‘rinboyev, son bir buçuk sezondur Namangan'ın Navbahor kulübünün formasını giyiyordu.

Ancak bu sezon futbolcu için beklendiği gibi geçmedi. Sakatlık nedeniyle Süper Lig'de sadece beş maçta forma giyebildi ve bir gol atabildi.

Az forma şansı bulması ve sakatlık sorunları, golcü oyuncunun devre arasında yeni bir takım seçmesinde etkili olmuş olabilir.

So‘g‘diyona hücum hattını güçlendirdi

Cizzak kulübü, deneyimli forveti kadrosuna katarak hücum hattındaki seçeneklerini artırdı.

O‘rinboyev'in Süper Lig tecrübesi, ceza sahasındaki hareketliliği ve golcülük yeteneği, sezonun ikinci yarısında So‘g‘diyona için büyük önem taşıyabilir.

Şimdi asıl mesele, futbolcunun sakatlık sonrası fiziksel durumunu tam olarak düzeltmesi ve yeni takımının oyun tarzına hızlıca uyum sağlamasıdır.

Birçok kulüpte forma giydi

Zabihillo O‘rinboyev kariyeri boyunca Özbekistan'ın birçok tanınmış kulübünde oynadı.

Daha önce Bunyodkor ve Metallurg takımlarının da formasını giymişti. Şimdi bu listeye So‘g‘diyona da eklendi.

31 yaşındaki forvet için Cizzak dönemi, kendini yeniden kanıtlama fırsatı olabilir. Navbahor'da sakatlık nedeniyle az süre alan O‘rinboyev, yeni kulübünde gol sayısını artırmayı hedefliyor.