Özbekistan FIFA sıralamasında 10 basamak geriledi: Nedeni belli oldu

FIFA, milli takımların güncellenmiş dünya sıralamasını açıkladı. Özbekistan milli takımı 10 basamak birden gerileyerek dünya klasmanında 60. sıraya düştü.

Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takımın şu an 1409,73 puanı bulunuyor. Son hesaplamalarda 23,11 puan kaybeden Özbekistan'ın bu düşüşüne, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçlar ana neden olarak gösteriliyor.

Dünya Kupası sonuçları sıralamayı ciddi şekilde etkiledi

Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmasına rağmen, turnuvada beklenen performansı sergileyemedi.

Dünya Kupası'ndaki maçların ardından kaybedilen puanlar, milli takımın FIFA sıralamasında 50. sıradan 60. sıraya gerilemesine yol açtı.

Bu, son dönemde Özbekistan'ın sıralamasında görülen en büyük düşüşlerden biri oldu. Takım şimdi, gelecek uluslararası maçlarda iyi sonuçlar alarak kaybettiği yerleri geri kazanmaya çalışacak.

Özbekistan Asya'da yedinci sırada

Kıta takımları arasında Japonya liderliğini korudu. Japonlar genel sıralamada 17. sırada yer alıyor.

Asya'nın en üst sıradaki takımları:

Japonya — 17. sıra; İran — 22. sıra; Avustralya — 28. sıra; Güney Kore — 32. sıra.

Özbekistan ise dünya sıralamasındaki 60. sırasıyla Asya takımları arasında yedinci sırada kaydedildi.

Milli takımın kıtanın ilk dört sırasına yaklaşması için sıralama puanlarını önemli ölçüde artırması gerekecek.

İspanya dünya sıralamasında da zirveye yerleşti

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya milli takımı, FIFA sıralamasının yeni lideri oldu.

İspanyolların 1995,88 puanı bulunuyor. Dünya şampiyonluğu, eski lider Arjantin'i geride bırakmalarını sağladı.

Güncellenmiş sıralamanın ilk beşi şu şekilde:

İspanya; Arjantin; Fransa; İngiltere; Brezilya.

Böylece İspanya, Dünya Kupası'nın yanı sıra dünyanın en iyi milli takımı unvanını da kazandı.

İlk 15'te hangi takımlar var?

FIFA sıralamasının üst kısımlarında Fas, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Meksika da yer aldı.

Ayrıca ilk 15'e Kolombiya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre ve İtalya milli takımları girdi.

Dünya Kupası sonuçları birçok takımın sıralamadaki yerini kökten değiştirdi. Bazı takımlar yükselişe geçerken, Özbekistan gibi beklenen başarıyı yakalayamayan takımlar ciddi puan kaybetti.

Cannavaro'nun takımının önünde yeni bir görev

Özbekistan'ın 10 basamak gerilemesi milli takım için ciddi bir uyarı oldu. Şimdi milli takımın önünde sadece kadro ve oyun tarzını gözden geçirmek değil, aynı zamanda FIFA sıralamasındaki yerini düzeltme görevi de bulunuyor.

Gelecek resmi ve hazırlık maçlarındaki her sonuç büyük önem taşıyor. Çünkü sıralama, sonraki turnuvaların kuralarında takımın hangi torbadan yer alacağını etkileyebilir.

2026 Dünya Kupası, Özbek futbolu için tarihi bir deneyim oldu. Ancak yeni sıralama, bu deneyimden ciddi dersler çıkarılması gerektiğini de gösterdi.