Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолди

·0·Дунё
Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолди

Жанубий Корея президенти Ли Же Мён ўзининг шахсий уйини сотгани маълум бўлди. Квартира Сеул яқинидаги Соннам шаҳрида жойлашган бўлиб, 1998 йилдан буён президент ва унинг рафиқаси Ким Хе Гёнга тегишли эди.

Хонадоннинг майдони 164 квадрат метрни ташкил қилади. Ли Же Мён уни февраль ойида 2,9 миллиард вонга сотувга қўйган. Бу тахминан 1,9 миллион АҚШ доллари. Квартира белгиланган нархда харид қилинган.

Президент бу қадамни ҳукуматнинг кўчмас мулк бозорини барқарорлаштиришга қаратилган сиёсати билан боғлаган. Унинг фикрича, бундай қарор жамоатчилик ишончини оширишга хизмат қилади.

Ҳукуматнинг уй-жой сиёсатига бағишланган йиғилишида Ли Же Мён вазиятга ҳазил билан муносабат билдириб, “Энди менинг уйим йўқ”, деган.

Айни пайтда президент ва унинг рафиқаси Сеулдаги расмий президент қароргоҳида истиқомат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиҚирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиБугун, 16:44Ироқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиИроқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиБугун, 16:43Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиТрамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиБугун, 14:44АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди Бугун, 14:37Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Бугун, 14:31Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада ҳаёт учун муҳим изни топдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди