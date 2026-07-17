Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолди
Жанубий Корея президенти Ли Же Мён ўзининг шахсий уйини сотгани маълум бўлди. Квартира Сеул яқинидаги Соннам шаҳрида жойлашган бўлиб, 1998 йилдан буён президент ва унинг рафиқаси Ким Хе Гёнга тегишли эди.
Хонадоннинг майдони 164 квадрат метрни ташкил қилади. Ли Же Мён уни февраль ойида 2,9 миллиард вонга сотувга қўйган. Бу тахминан 1,9 миллион АҚШ доллари. Квартира белгиланган нархда харид қилинган.
Президент бу қадамни ҳукуматнинг кўчмас мулк бозорини барқарорлаштиришга қаратилган сиёсати билан боғлаган. Унинг фикрича, бундай қарор жамоатчилик ишончини оширишга хизмат қилади.
Ҳукуматнинг уй-жой сиёсатига бағишланган йиғилишида Ли Же Мён вазиятга ҳазил билан муносабат билдириб, “Энди менинг уйим йўқ”, деган.
Айни пайтда президент ва унинг рафиқаси Сеулдаги расмий президент қароргоҳида истиқомат қилмоқда.
…