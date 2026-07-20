Guardiola İtalya'ya mı yaklaşıyor? Barselona'da bir görüşme gerçekleşti...

İtalya milli takımı teknik direktörlüğü için verilen mücadelede beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pep Guardiola, "Squadra Azzurra"nın başına geçecek ana adaylardan biri olarak ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Sky Sport'un haberine göre, Paolo Maldini ve Leonardo geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da İspanyol teknik adamla bir araya geldi. Taraflar birkaç gün boyunca olası bir iş birliğinin şartlarını görüştü.

Guardiola'ya nasıl bir proje teklif edildi?

İtalya yönetimi, yeni teknik direktörden sadece kısa vadeli sonuçlar değil, aynı zamanda milli takımı kökten yeniden yapılandırmasını da bekliyor.

Kaynaklara göre, Guardiola'ya 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan uzun vadeli bir proje sunuldu. Bu projede genç oyuncuların ana kadroya dahil edilmesi, takımın oyun tarzının yenilenmesi ve İtalya'nın uluslararası arenadaki konumunun yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yenilenme sürecinin UEFA Uluslar Ligi ile başlaması, ardından kadronun 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'na hazırlanması planlanıyor.

Maldini neden Guardiola'yı seçiyor?

Paolo Maldini ve Pep Guardiola'yı uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı ve yakın ilişkiler bağlıyor. İtalyan tarafı, İspanyol teknik adamı milli takıma net bir oyun felsefesi kazandırabilecek bir isim olarak görüyor.

Guardiola, kulüp futbolunda topa sahip olma, yüksek pres ve pozisyonel hücuma dayalı tarzıyla büyük başarılar elde etti. İtalya yönetimi de milli takım için uzun yıllar hizmet edecek yeni bir futbol modeli yaratmak istiyor.

"Manchester City"deki dönem sona erdi

Guardiola, geçtiğimiz sezonun sonunda Manchester City'den ayrıldı. 2016'dan beri İngiliz kulübünü çalıştıran Guardiola, altı kez Premier League şampiyonluğu yaşadı, ayrıca Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Teknik adam başlangıçta antrenörlük kariyerine ara verme niyetinde olduğunu belirtmişti. Bu nedenle İtalyan tarafıyla yapılan görüşme, atamanın kesin olduğu anlamına gelmiyor.

Henüz resmi bir anlaşma yok

Guardiola'nın adaylığı artık sadece bir hayal veya ilk fikir değil. Maldini ve Leonardo'nun Barselona'ya giderek onunla doğrudan müzakere etmesi, İtalyan tarafının bu seçeneği ciddiye aldığını gösteriyor.

Ancak teknik adamın dinlenme isteği ve anlaşmanın mali şartları, müzakerelerdeki temel meselelerden biri olabilir. Bu nedenle taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pirlo ve Mancini de listede

Guardiola'nın yanı sıra, İtalya milli takımı teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo ve Roberto Mancini'nin isimleri de değerlendiriliyor. Bazı İtalyan kaynaklar, Pirlo'yu daha pratik ve mali açıdan uygun bir seçenek olarak görüyor.

Nihai karar henüz verilmedi. Ancak Barselona'daki görüşmeden sonra Guardiola'nın İtalya'da işe başlama ihtimali eskisinden çok daha ciddi bir boyut kazandı. Şimdi asıl soru, İspanyol teknik adamın kulüp futbolundaki başarılarından sonra kendini milli takımda denemeye razı olup olmayacağıdır?