Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзод

·0·Спорт
Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзод

Италия футболи ўз тарихидаги энг чуқур инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Тўрт карра жаҳон чемпионлари кетма-кет учта (2018, 2022 ва 2026) мундиалдан четда қолиши мамлакатда туб ислоҳотлар зарурлигини кўрсатди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу вазиятни ўнглаш учун Италия футбол федерацияси (ФИГК) кутилмаган номзод — афсонавий Андреа Пирло вариантини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Дубайнинг Унитед ФК клубини бошқараётган ва жамоасини юқори дивизионга олиб чиққан Андреа Пирло номзодини Паоло Малдини ва Леонардо фаол қўллаб-қувватламоқда. Милан сафида икки бор Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан Малдини ўзининг собиқ жамоадоши миллий тизимни қайта тиклашга қодир эканига ишончи комил. Бу танлов Италия футболи учун янги давр бошланишидан дарак бериши мумкин.

Тажриба ва янги ёндашув тўқнашуви

Ла Gazzetta делло Sport маълумотларига кўра, мураббийлар рўйхатида Андреа Пирло билан бир қаторда Антонио Конте ва Роберто Мансини каби тажрибали мутахассислар ҳам бор. Антонио Конте тактик интизомни тезда тиклашга қодир бўлса, Роберто Мансини 2021-йилги Европа чемпионатидаги ғалаба тажрибасига эга. Бироқ, федерация бу сафар фақатгина натижага эмас, балки узоқ муддатли лойиҳага эътибор қаратмоқчи.

Шунингдек, ФИГК президенти Гиованни Малаго Манчестер Сити собиқ устози Пеп Гуардиола номзоди ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Малагонинг сўзларига кўра, Пеп Гуардиола каби мутахассисни олиб келиш катта воқеа бўлиши мумкин, аммо молиявий имкониятлар ва талаблар ўртасидаги мувозанатни ҳисобга олиш лозим. Бу борада Паоло Малдини ва Леонардо билан маслаҳатлашган ҳолда якуний қарор қабул қилинади.

Италия терма жамоаси учун 2026-йилги жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш, айниқса иштирокчилар сони 48 тага етган бир пайтда, ҳақиқий шармандалик сифатида баҳоланмоқда. Шу сабабли, янги мураббий олдига 2030-йилги мундиалга муносиб жамоа шакллантириш вазифаси қўйилади. Пирло номзоди ҳозирча энг жозибали ва инновацион йўналиш сифатида кўрилмоқда.

Яқин кунларда ФИГК раҳбарияти Малдини ва Леонардо билан биргаликда номзодлар профилини чуқур таҳлил қилиб чиқади. Малаго таъкидлаганидек, бу сафар қарор қабул қилиш методологияси бутунлай ўзгарган ва у жамоавий ёндашувга асосланади. Андреа Пирло каби ёш ва замонавий қарашга эга мураббийнинг тайинланиши Италия футболидаги турғунликка чек қўйиши кутилмоқда.

ИталияАндреа ПирлоПаоло МалдиниФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 23:33Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 23:31 Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 23:07ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:46Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиФранция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:40 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди