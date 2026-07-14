Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзод
Италия футболи ўз тарихидаги энг чуқур инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда. Тўрт карра жаҳон чемпионлари кетма-кет учта (2018, 2022 ва 2026) мундиалдан четда қолиши мамлакатда туб ислоҳотлар зарурлигини кўрсатди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу вазиятни ўнглаш учун Италия футбол федерацияси (ФИГК) кутилмаган номзод — афсонавий Андреа Пирло вариантини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Дубайнинг Унитед ФК клубини бошқараётган ва жамоасини юқори дивизионга олиб чиққан Андреа Пирло номзодини Паоло Малдини ва Леонардо фаол қўллаб-қувватламоқда. Милан сафида икки бор Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан Малдини ўзининг собиқ жамоадоши миллий тизимни қайта тиклашга қодир эканига ишончи комил. Бу танлов Италия футболи учун янги давр бошланишидан дарак бериши мумкин.
Тажриба ва янги ёндашув тўқнашувиЛа Gazzetta делло Sport маълумотларига кўра, мураббийлар рўйхатида Андреа Пирло билан бир қаторда Антонио Конте ва Роберто Мансини каби тажрибали мутахассислар ҳам бор. Антонио Конте тактик интизомни тезда тиклашга қодир бўлса, Роберто Мансини 2021-йилги Европа чемпионатидаги ғалаба тажрибасига эга. Бироқ, федерация бу сафар фақатгина натижага эмас, балки узоқ муддатли лойиҳага эътибор қаратмоқчи.
Шунингдек, ФИГК президенти Гиованни Малаго Манчестер Сити собиқ устози Пеп Гуардиола номзоди ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Малагонинг сўзларига кўра, Пеп Гуардиола каби мутахассисни олиб келиш катта воқеа бўлиши мумкин, аммо молиявий имкониятлар ва талаблар ўртасидаги мувозанатни ҳисобга олиш лозим. Бу борада Паоло Малдини ва Леонардо билан маслаҳатлашган ҳолда якуний қарор қабул қилинади.
Италия терма жамоаси учун 2026-йилги жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш, айниқса иштирокчилар сони 48 тага етган бир пайтда, ҳақиқий шармандалик сифатида баҳоланмоқда. Шу сабабли, янги мураббий олдига 2030-йилги мундиалга муносиб жамоа шакллантириш вазифаси қўйилади. Пирло номзоди ҳозирча энг жозибали ва инновацион йўналиш сифатида кўрилмоқда.
Яқин кунларда ФИГК раҳбарияти Малдини ва Леонардо билан биргаликда номзодлар профилини чуқур таҳлил қилиб чиқади. Малаго таъкидлаганидек, бу сафар қарор қабул қилиш методологияси бутунлай ўзгарган ва у жамоавий ёндашувга асосланади. Андреа Пирло каби ёш ва замонавий қарашга эга мураббийнинг тайинланиши Италия футболидаги турғунликка чек қўйиши кутилмоқда.
…