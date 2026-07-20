Messi ve 9 futbolcu Arjantin'e dönmedi: Nedeni belli oldu...

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından oyuncuların bir kısmı ülkelerine dönmedi. Lionel Messi ve dokuz oyuncu daha ABD'de kalmaya, kulüplerine katılmaya veya tatile çıkmaya karar verdi.

TyC Sports'un haberine göre, milli takımdan 16 futbolcu Arjantin'e döndü. Messi'nin ülkesine uçmaması ise kariyerini ABD'de sürdürmesiyle ilgili.

Messi ve De Paul ABD'de kaldı

Lionel Messi Inter Miami kulübünün formasını giyiyor. Bu nedenle Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin'e gitmek yerine ABD'de kaldığı bildiriliyor.

Onunla birlikte kulüp arkadaşı Rodrigo de Paul de ABD'de kalan futbolcular arasında yer aldı.

Diğer oyuncuların bir kısmı kulüplerinin bulunduğu ülkelere gitti veya kısa süreli tatile çıktı. Bu nedenle Arjantin'e dönmemelerini takıma yönelik bir protesto veya finaldeki mağlubiyete tepki olarak yorumlamak için bir neden yok.

16 futbolcu ülkesine döndü

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Arjantin kafilesinin bir kısmı ülkeye döndü. Gelen bilgilere göre uçakta toplam 16 futbolcu vardı.

Arjantin'de taraftarlar tarafından karşılandılar. Ancak 2022'deki şampiyonluk sonrası yapılan kitlesel kutlamaların aksine, bu kez takım gümüş madalyalarla döndü.

Son dünya şampiyonu finale kadar ulaşsa da, uzatmalarda atılan tek gol belirleyici oldu.

Final Messi için şanssız geçti

İspanya ile oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatmalarda Ferran Torres, Arjantin ağlarını sarsarak İspanya'ya şampiyonluğu getirdi.

Bu karşılaşma, Messi için 2026 Dünya Kupası'ndaki en verimsiz maç oldu. Arjantin kaptanı, turnuvada ilk kez gol veya asist katkısı yapamadı.

Buna rağmen 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nı yüksek kişisel istatistiklerle tamamladı. Sekiz gol attı ve dört asist yaparak takımının finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Gol krallığı rekoru da elden gitti

Finalden sonra Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da kaybetti. Onu Fransa forveti Kylian Mbappe bir gol farkla geride bıraktı.

Messi finalde gol atabilseydi, rekor yarışında durum değişebilirdi. Ancak İspanya savunması, Arjantinli yıldızın fırsatlarını kısıtladı.

Messi'nin bir sonraki planı ne?

Arjantin finalde şampiyonluğu kaybetti ancak Messi ve birçok futbolcu için kulüp sezonu yakında devam edecek. Bu yüzden milli takımla Buenos Aires'e dönmek yerine kendi planlarına göre hareket ettiler.

Messi'nin ABD'de kalması beklenmedik bir protesto değil, Inter Miami'deki kariyeriyle ilgili basit bir karar olarak görülüyor. Şimdi tüm dikkatler, 2026 Dünya Kupası sonrası kulübündeki durumuna ve Arjantin milli takımındaki geleceğine çevrildi.