Xiaomi 18 Fold amiral gemisi dayanıklılık konusunda standart akıllı telefonlarla eşleşti

Xiaomi, bir sonraki katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold hakkında yeni ve ayrıntılı teknik bilgiler paylaştı. ixbt.com'un haberine göre, şirket yöneticisi Lu Weibing, yeni cihazın yapısının ve dayanıklılık göstergelerinin geleneksel monoblok formundaki amiral gemilerine yaklaştığını belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde katlanabilir telefon pazarındaki temel sorunlardan biri, cihazların hassasiyeti ve mekanik hasarlara karşı eğilimli olmalarıdır. Xiaomi mühendisleri, bu eksiklikleri gidermek için cihazın gövdesini ve ekranını hazırlarken en son malzemeleri kullandılar.

Sağlam gövde ve yeni nesil menteşe

Cihaz, havacılık endüstrisinde kullanılan 7 serisi alüminyum alaşımdan yapılmış bir gövdeye sahip. Bu çözüm, gövdenin sertliğini önemli ölçüde artırarak dış etkilere karşı daha dirençli hale getiriyor. Ayrıca akıllı telefon, üç aşamalı bir yapıya ve tam sızdırmazlık korumasına sahip yeni nesil Xiaomi Dragon Bone menteşe ile donatıldı.

Ekranın aşırı dayanıklılığını sağlamak amacıyla Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 camı kullanılmış olup, bu cam ek olarak iki katmanlı ultra ince UTG camı ile desteklenmiştir. Yapıda organik esnek yalıtım malzemelerinin kullanılması, katlanabilir ekranın darbelere karşı direncini daha da güçlendirmiştir.

Teknik özellikler ve satış tarihi

Sunulan bilgilere göre, yeni Xiaomi 18 Fold modeli 5,38 inçlik bir ekranla donatılmış olup, kalınlığı sadece 5 milimetredir. Buna rağmen cihaz, 6000 mAh kapasiteli bir batarya ve Leica optiklerine sahip 200 megapiksellik bir kamera sistemini bünyesinde barındırıyor.

Üretici, akıllı telefonun 1,2 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olduğunu ve ekrandaki ortalama katlanma derinliğinin 30 mkm'yi aşmadığını vurguluyor. Bu göstergeler, Xiaomi 18 Fold modelinin dayanıklılık konusunda standart monoblok amiral gemilerinden geri kalmadığını kanıtlıyor. Hatırlatmak gerekirse, bu cihaz için ön siparişler alınmaya başlanmış olup, satışlarının 10 Eylül tarihinde başlaması planlanmaktadır.