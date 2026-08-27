Birkaç haftadır Özbekistan milli takımı ve İstanbul Başakşehir kulübü forveti Eldor Shomurodovkadrosuna katmak için uğraşan Trabzonspor kulübü, bu plandan resmen çekilmek zorunda kaldı. Bu gelişmeyi Türk basınının önemli kaynaklarından biri olan haber61.net yayın organı duyurdu.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke Özbek golcüyü takımında görmeyi çok istiyordu ve Eldor Shomurodov oyun stratejime çok iyi uyum sağlıyorşeklinde açık bir beyanatta bulunmuştu. Ancak mali talepler transfere engel oldu.

15-20 milyon avro ve teklif edilen 2 futbolcu

Trabzonspor yönetimi, İstanbul kulübüyle yapılan görüşmelerde çeşitli seçenekler sundu:

Başakşehir'in fiyatı: İstanbul ekibi, Süper Lig'in mevcut golcüsü olarak parlayan 31 yaşındaki forveti 15-20 milyon avro civarında değerlendirdi;

Trabzonspor'un teklifi: Trabzon temsilcisi, bu fiyatı düşürmek amacıyla transfer pazarlığına Türk forvet Umut Nayir veya Fransız ön libero Batista Mendyoyuncularını dahil etmeyi ve üzerine 5 milyon avro nakit ödeme yapmayı teklif etti.

Mali kısıtlama ve görüşmelerin başarısızlığı

Transfer görüşmeleri sırasında İstanbul kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ve Shomurodov'un kişisel maaş beklentileri, Trabzonspor yönetimi için aşırı yüksek bulundu:

Disiplin ve karar: Mali istikrarı ve bütçe sınırlarını aşmak istemeyen Trabzonspor, transferle ilgili sonraki adımları durdurmaya ve görüşmeleri sonlandırmaya karar verdi;

Nuri Şahin'in önemli silahı: Türk uzmanlar, Eldor Shomurodov'un Nuri Şahin yönetimindeki takım için ne kadar önemli bir figür olduğunu daha önce vurgulamıştı. Kulüp yönetimi, ligin en parlak yıldızını rakiplerine ucuza bırakmak istemedi.

Yeni sezonda müthiş başlangıç

Eldor Shomurodov, sahadaki oyunuyla değerini tam anlamıyla hak ediyor: