Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti

·48·Spor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti

Özbek futbolunun en parlak ve yetenekli temsilcilerinden biri olan Umarali Rahmonaliyev kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşayabilir. Fransa Ligue 1 ikincisi Lens 22 yaşındaki futbolcumuzu kadrosuna katmak için ciddi girişimlere başladı.

Avrupa'nın önde gelen spor yayınları arasında yer alan les-transferts.com, topmercato.com ve 433foot.fr tarafından paylaşılan bilgilere göre Fransız kulübünün yönetimi, Özbekistan pazarındaki başarılı transfer politikasını sürdürmek istiyor.

Khusanov'un izinden: Lens'in Özbek futboluna güveni

Fransız gazeteci Kevin Karrer'in yazdığına göre Lens'in sportif direktörü Jean-Louis Leca bizzat Rahmonaliyev'in maçlarını izleyerek onu öncelikli hedef haline getirdi.

Bu ilgi tesadüf değil:

  • 2023 yazında Lens, stoper Abdukodir Khusanov’u yalnızca 450 bin avro karşılığında transfer etmişti;

  • Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde bir buçuk yıl boyunca parlayan Khusanov, 2025 yılının ocak ayında «Manchester City»ye 40 milyon avro ve 10 milyon avro bonus karşılığında satıldı;

  • Bu rekor seviyedeki kârın ardından Fransız kulübü, bir başka Özbek yeteneğini de büyük sahneye taşımayı planlıyor.

Azerbaycan şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki parlak başlangıç

Azerbaycan'ın saygın 90plus yayını da Rahmonaliyev'e gösterilen ilgiyi doğruladı. Bunyodkor altyapısından yetişen ve daha sonra Kazan ekibi Rubin'den Bakü temsilcisi Sabah'a transfer olan orta saha oyuncusu, Azerbaycan'da gerçek bir lidere dönüştü.

Umarali, Sabah ile birlikte Azerbaycan şampiyonluğunu ve ülke kupasını iki kez kazandı . Ön libero pozisyonunda oynamasına rağmen geçen sezon 36 maçta forma giyerek 6 gol ve 2 asist kaydetti.

2026/2027 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta forma giyerek takımının play-off turuna yükselmesine büyük katkı sağladı. 19 ve 25 Ağustos'ta Sabah, grup aşamasına kalma mücadelesinde İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile karşılaşacak.

Müzakereler başarıyla sonuçlanırsa Rahmonaliyev, Abdukodir Khusanov gibi Fransa şampiyonası üzerinden dünya futbolunun elitleri arasına cesur bir adım atacak.

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Umarali RahmonaliyevLensAbduqodir KhusanovManchester CitySabah
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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