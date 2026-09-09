Olmaliq'ta «Aslanlar» şovu: «Paxtakor» OKMK deplasmanında 3 gol attı

·4·Spor
Olmaliq'ta «Aslanlar» şovu: «Paxtakor» OKMK deplasmanında 3 gol attı

Özbekistan Süper Ligi'nde 21. hafta maçları başladı ve ilk karşılaşma taraftarlara gerçek bir şampiyonluk heyecanı yaşattı. Taşkent temsilcisi «Paxtakor», zorlu deplasmanda Olmaliq'ın OKMK kulübüne konuk oldu ve sahadan 3:1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Maçın kaderini «Aslanlar»ın yetenekli forvet ve orta saha oyuncularının sergilediği kombinasyon oyunları belirledi. Deplasmanda kazanılan bu kritik 3 puan sayesinde son şampiyon, puan durumundaki yerini önemli ölçüde sağlamlaştırdı. Peki, Olmaliq'taki maçta golleri kimler attı, takımlar sahaya hangi kadrolarla çıktı ve bu galibiyet şampiyonluk yarışını nasıl etkiledi? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan 46 puana ulaşan «Paxtakor»un turnuva tablosundaki yeni durumu ve rakiplerin konumu hakkındaki tüm detayları açıklıyoruz.

Hızlı goller ve saha hakimiyeti: 4. dakikada açılan skor

Olmaliq'taki karşılaşma konuk ekibin tam hakimiyetiyle başladı:

  • Ayman Hussein'in hızlı golü: Maç henüz yeni başlamışken, sadece 4. dakikada «Aslanlar»ın lejyoneri Ayman Hussein skoru açtı (0:1);

  • Ibrohim Ibragimov'dan şık vuruş: 24. dakikaya gelindiğinde, orta saha oyuncusu Ibrohim Ibragimov OKMK kalesini havalandırarak Taşkent ekibinin üstünlüğünü perçinledi (0:2);

  • Dostonbek Hamdamov'un noktayı koyuşu: İkinci yarının 65. dakikasında tecrübeli Dostonbek Hamdamov üçüncü golü atarak maçtaki sonucu fiilen belirledi (0:3);

  • OKMK'nın cevabı: Olmaliq ekibinde lejyoner Giorgi Papava 82. dakikada farkı azaltsa da, bu sonuç maçı kurtarmaya yetmedi (1:3).

«Takımımız Olmaliq'taki zorlu atmosfere tamamen hazırdı. Hızlı gol ve taktik disiplin bize kritik 3 puanı getirdi», ifadeleri maç analizlerinde öne çıktı.

Takımların ilk 11'leri ve oyuncu değişiklikleri

Teknik direktörler bu kritik maç için en savaşçı kadrolarını sahaya sürdü:

  • OKMK kadrosu: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Ali Abdurahmonov, 66), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 66), Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Xazratjon Tursunqulov, 76), Ahmadullo Muqumjonov, Siyavash Haqnazariy (Arixiro Sentoku, 66);

  • «Paxtakor» kadrosu: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Sherzod Nasrullayev, 69), Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Ayman Hussein (Davron To‘laganov, 78), Muhammadrasul Abdumajidov.

Şampiyonluk yarışında yeni lider

Özbek futbolseverlerin çoğunu ilgilendiren en önemli konu, bu galibiyetten sonra puan durumunun zirvesinde nelerin değiştiğidir. En önemli sonuç ise şu ki, Olmaliq'taki bu net galibiyet sayesinde «Paxtakor» puanını 46'ya yükseltti ve canlı puan durumunda tek başına liderliğe yerleşti. OKMK ise 32 puanla ligde 5. sırada kaldı. Deplasmandaki bu başarı, başkent ekibinin sezon sonunda şampiyonluk unvanını koruma yolundaki şansını önemli ölçüde artırdı.

Sizce «Paxtakor» sezon sonuna kadar bu liderliği koruyup şampiyonluğunu ilan edebilecek mi, yoksa takipçileri onları durdurabilir mi? OKMK'nın 5. sırada kalmasının sebebi nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu önemli galibiyet analizini sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!

PaxtakorOKMKЎзбекистон СуперлигиТошкентOlmaliqЧемпионликФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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