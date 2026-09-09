Javier Tebas, Lionel Messi'nin bir İspanyol kulübünü satın alması hakkında konuştu

·6·Spor
Javier Tebas, Lionel Messi'nin bir İspanyol kulübünü satın alması hakkında konuştu

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ülkenin ikinci lig temsilcisi Eldense kulübünü satın alabileceğine dair haberlere temkinli bir yanıt verdi. Tebas'a göre, süreç henüz resmen doğrulanmamış olsa da, dünya futbolunun efsanesinin İspanyol futboluna yatırım yapması ülke için büyük bir onurdur. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Son günlerde medyada, Inter Miami forvetinin iş imparatorluğunu genişletmek amacıyla Alicante eyaletinin Eldense takımını satın almak için ön anlaşmaya vardığına dair haberler yayıldı. Bu sansasyonel gelişme, La Liga yönetimi de dahil olmak üzere futbol kamuoyunun dikkatini hızla üzerine çekti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanya ligi başkanı Çarşamba günü Panini LaLiga EA Sports çıkartma albümü tanıtımında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ancak kurum başkanı, bu konuda herhangi bir iç bilgiye sahip olmadığını ve söylentileri basından öğrendiğini itiraf etti.

Tebas duruma açıklık getirdi

Javier Tebas, açıklamasında Eldense etrafındaki durumdan sadece medya aracılığıyla haberdar olduğunu vurguladı. Ligin üst düzey yetkilisi, Lionel Messi'nin kulübü şahsen mi satın aldığı yoksa bir yatırımcı grubunun parçası mı olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını ekledi.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, sekiz kez Altın Top kazanan oyuncu, İspanya ikinci liginde mücadele eden takımın gelişim rotasını tamamen değiştirebilir. Bunun, ligin ticari çekiciliğini ve taraftar ilgisini daha da artırması bekleniyor.

Ronaldo deneyimi ve İspanya futbolunun geleceği

La Liga başkanı, Lionel Messi'nin bu adımını Cristiano Ronaldo'nun deneyimiyle kıyasladı. Portekizli yıldızın daha önce İspanya'nın bir başka kulübü olan Almeria'nın hisselerinin önemli bir kısmına sahip olduğu biliniyordu.

Javier Tebas'a göre, son yıllarda dünya futbolunun en büyük iki temsilcisinin birikimlerini İspanyol futbolunu desteklemek ve büyümesine katkıda bulunmak için kullanmaları, ülke sporu için büyük bir gurur kaynağıdır.

Lionel MessiJavier TebasLa LigaEldenseCristiano Ronaldo
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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