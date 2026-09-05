Neftchi 6-2 mağlubiyetinin ardından Ruzikul Berdiyev konuştu

Özbekistan Süper Ligi 20. haftanın merkez mücadelesinde Karşı'nın Nasaf kulübü, kendi sahasında son şampiyon ve lig lideri Fergana'nın Neftchi takımını ağırladı ve 6-2'lik fantastik bir galibiyete imza attı. Bu kadar farklı ve beklenmedik bir sonuç, taraftarlar ve uzmanlar için gerçek bir sansasyon oldu. Maçın ardından 'Ejderhalar'ın teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katılarak kontra atak taktiği, Neftchi'nin yaptığı hatalar, oyuncuların sakatlıkları ve kulüpteki mali durum hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

«Hücumcu rakipleri severiz»: İkinci plan oyun nasıl sonuç verdi?

Ruzikul Berdiyev, öğrencilerinin açık futbolu nasıl ustalıkla kullandığını taktiksel açıdan açıkladı:

Erken goller ve rahatlık: «Uzun zamandır beklenen bu önemli galibiyetten dolayı tüm taraftarlarımızı tebrik ederim. Şampiyona karşı farklı bir skorla kazanmak çok keyifli. Maçın başından itibaren hücum planlarımızın işlemesi bize büyük bir rahatlık ve üstünlük sağladı»;

Kontra atak ve duran topların uyumu: «Bugün ikinci planda kaldık ancak kontra ataklarda ve duran toplarda çok tehlikeli oynadık. Galibiyetimizin temel faktörü buydu»;

Açık futbol — Nasaf için avantaj: «Karşı'ya gelip derin savunma yapan, otobüs çeken takımlara karşı çok zorlanıyoruz. Neftchi gibi açık futbol oynayan takımlar bize boş alanlar bırakıyor. Oyuncularımız hızlı ve bu boşlukları değerlendirmeye alışkın. Rakip bize karşı ne kadar açık oynarsa, bu bizim için o kadar kolaylık sağlıyor».

Kadro kayıpları ve yabancı oyuncunun uyumu

Uzman, maç sırasında yapılan zorunlu değişiklikler ve kadro rekabeti hakkında bilgi verdi:

Shala ve Murod'un durumu: «Maçlarımızın her 4-5 günde bir olması nedeniyle yorgunluk hissedildi. Shala sürekli oynadığı için biraz yoruldu ve hafif bir sakatlık yaşadı. Ayrıca Murod da küçük bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Umarım ciddi bir durum yoktur»;

Gürcü oyuncunun kilo sorunu var mı?: «Fazla kilosu yok, sadece takıma uyum süreci biraz uzuyor. Abbas Gulamov ile aynı pozisyonda rekabet ediyor. Son maçlarda Abbas mükemmel bir performans sergilediği için ilk 11'de o yer alıyor».

Galibiyet ruhu ve yönetim: Borç sorunu çözülüyor

Takımın içsel motivasyonu ve yönetimin desteğinin galibiyette belirleyici rol oynadığı belirtildi:

Soyunma odası konuşması değil, antrenman çalışması: «Zihinsel hazırlık sadece soyunma odasında söylenen bir iki sözle çözülmez. Bu süreç haftalık antrenmanlarla başlar. Çocukların son şampiyonu devirme arzusu çok güçlüydü ve tüm güçlerini sahaya yansıttılar»;

Kulüpteki değişiklikler ve yerel yönetim desteği: Kulüp başkanının değişmesiyle ilgili soruya teknik direktör açıklık getirdi: «Alişer Kadirov yıl başından beri kulüp başkanı olarak görev yapıyor. Bölge valisi ve tüm yetkililer takımın sorunlarına çözüm buluyor. Kulübün tüm borçları kademeli olarak kapatılıyor. Yönetim moral yükseltmek için elinden geleni yapıyor».

Sizce Ruzikul Berdiyev'in takımı, Neftchi'yi 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeniden canlandırdı mı? Son şampiyon açık futbolu seçerek büyük bir hata mı yaptı, yoksa Nasaf'ın bugünkü taktiği gerçekten kusursuz muydu? Yorumlarınızı bekliyoruz!