Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi

Özbekistan Millî Takımı ve İngiltere'nin «Manchester City» kulübünün stoperi Abduqodir Husanov'un kariyeri yalnızca ülkesindeki futbolseverler tarafından değil, başta Kazakistan olmak üzere komşu ülkelerin taraftarlarınca da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Kazakistan'ın saygın offside.kz adlı haber sitesinin aktardığına göre Özbek futbol yıldızı, Kazak futbolunun efsanesi Samat Smakov'a kişisel ve samimi bir video mesajı gönderdi.

«Size ve oğullarınıza başarılar diliyorum!»

Abduqodir Husanov kısa bir video aracılığıyla Kazakistan Millî Takımı'nın eski kaptanına selam göndererek kendisine, ailesine ve çocuklarına en iyi dileklerini iletti. Samat Smakov bu mesajı sosyal medya hesabında yayımladı.

«Selamünaleyküm, Samat Kabiroviç! Size ve oğullarınıza selamlarımı iletiyorum. Size ve ailenize başarılar diliyorum!» — ifadeleri yer aldı Husanov'un mesajında.

Offside.kz sitesinin editörü Kirill Nexoroshev'in aktardığına göre bu mesaj, Smakov'un Atırau kulübüne teknik direktör olarak atanması ve yeni takımındaki ilk maçına çıkması sonrası geldi.

Samat Smakov — Kazakistan futbolunun efsanevi kaptanı

Samat Smakov, Kazakistan Millî Takımı tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu olarak öne çıkıyor. Kariyeri boyunca Kayrat, Aktöbe ve Astana'nın yanı sıra Rusya'nın Rostselmash ve Türkiye'nin Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi.

6 kez Kazakistan şampiyonu oldu;

4 kez (2004, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında) ülkenin en iyi futbolcusu seçildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Turan, Jetisu, Elimay ve Ordabası takımlarında görev yapan Smakov, Astana'da teknik direktör ve Aktöbe'de sportif direktör olarak çalıştı.

Abduqodir Husanov — Orta Asya futbolunun dünya sahnesindeki yüzü

Günümüzde 22 yaşındaki stoper Abduqodir Husanov, Orta Asya futbolunun en öne çıkan ve tanınan temsilcisi olarak kabul ediliyor. Manchester City forması giyen millî oyuncumuz, geçen sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanarak gurbetçi futbolcu olarak koleksiyonuna prestijli kupalar ekledi.

Ayrıca Manchester City ile İngiltere Premier Ligi'nde ikinci sırayı alarak şampiyonanın gümüş madalyasını kazandı. İki yetenekli futbolcunun karşılıklı saygısı ve dostane ilişkisi, komşu halklar arasındaki sportif bağların daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.