İsviçre Süper Ligi'nin 7. haftasında ülkenin en köklü kulüplerinden Basel, kendi sahasında lider Lugano'yu konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen mücadelede konuk ekip, karakter ortaya koyarak 3-1'lik net bir galibiyet aldı. Özbekistan Milli Takımı oyuncusu Behruz Karimov bu maçta teknik heyetin kararıyla sürpriz bir şekilde orta saha pozisyonunda 90 dakika görev yaptı ve çok yönlü yeteneğiyle İsviçreli uzmanların ve taraftarların takdirini kazandı.

İkinci yarıda ateşli geri dönüş: Lugano'dan 3 cevapsız gol

İlk yarısı golsüz sona eren kritik maçta tüm önemli anlar devre arasından sonra yaşandı:

Basel'in hızlı golü: 47. dakikada oyuna sonradan giren Basel'in yabancı oyuncusu Metino, skoru açarak takımını öne geçirdi (1-0);

Dengeyi getiren gol: Lugano, sadece 12 dakika sonra, 59. dakikada Yanis Siminyani'nin isabetli vuruşuyla skoru eşitledi (1-1);

Galibiyeti getiren ataklar: Baskıyı artıran konuk ekip rakip savunmayı şaşırttı; Uran Bislimi ve Ahmad Kenduki peş peşe Basel kalesini havalandırarak skoru 1-3'e getirdi.

Behruz Karimov'un yeni rolü: Savunmadan merkez liderliğine

Milli oyuncumuz bu maçta taktiksel açıdan yepyeni yönlerini sergiledi:

Orta sahada tam 90 dakika: Genellikle savunma hattında görev yapan Karimov, bu kez merkez orta saha rolünü üstlendi ve maçı tamamladı;

Teknik direktör ve taraftarlardan övgü: Behruz'un top kapmadaki aktifliği, pres gücü ve atakları yönlendirmedeki soğukkanlılığı maçın en iyi yanlarından biriydi;

Taktiksel çok yönlülük: Modern futbolda birden fazla bölgede üst düzey oynayabilme yeteneği, Özbek oyuncunun takımdaki yerini sağlamlaştırıyor.

Yüzde 100 başarı: Lugano ve Young Boys arasındaki şampiyonluk yarışı

Bu galibiyet, Lugano'nun bu sezonki mutlak hakimiyetini sürdürüyor:

6 maçta 18 puan: Lugano, ligde henüz puan kaybetmeyen tek takım konumunda ve puanını 18'e çıkardı;

Avrupa kupaları ve eksik maç: Kulüp, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında mücadele ettiği için ligde diğer rakiplerine göre bir maç eksiği bulunuyor;

Young Boys geride kalıyor: 2. sıradaki en büyük rakip Young Boys, bu haftaki beraberliğin ardından 7 maçta 15 puan toplayarak liderin gerisinde kaldı. Uzmanlar, bu sezon şampiyonluk düğümünün bu iki takım arasında çözüleceğini belirtiyor.

Dünya Kupası'ndaki keşif, Surxon'un payı ve 2031'e kadar sözleşme

Behruz Karimov'un transfer piyasasındaki değeri hızla artıyor:

Mundial'de parlayış: Savunmacı, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan Milli Takımı formasıyla sergilediği güvenli ve parlak oyunla dünya scoutlarının dikkatini çekti;

Surxon'un kazancı: Genç yetenek kariyerine İsviçre'de başlamayı tercih etti. Eski kulübü Tirmiz temsilcisi Surxon, bu transferden 240 bin avro kazandı ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkını elinde tuttu;

1 milyon avroluk değer ve uzun vadeli anlaşma: Şu anda prestijli portallar Karimov'un transfer değerini 1 milyon avro olarak tahmin ediyor, Lugano ile imzaladığı sözleşme ise 2031 yazına kadar devam ediyor.

Sizce Behruz Karimov'un orta sahaya çekilmesi milli takımdaki geleceğini nasıl etkiler? Lugano bu sezon İsviçre şampiyonluğunu kazanıp oyuncumuzu Avrupa'nın beş büyük ligine taşıyabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!