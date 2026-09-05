Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti

2021 yılında Cristiano Ronaldo'nun birkaç saniyelik hareketi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Euro 2020 basın toplantısında futbolcu, önünde duran iki şişe Coca-Cola'yı kenara iterek yerine suyu aldı ve «su» anlamına gelen «Água!» dedi. Böylece su içmeyi tercih ettiğini açıkça göstermiş oldu.

Bunun ardından Coca-Cola hisselerinin değeri yüzde 1,6 oranında düştü. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 242 milyar dolardan 238 milyar dolara geriledi. Sonuç olarak medya, Ronaldo'nun bu hareketini Coca-Cola'nın birkaç saat içinde 4 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetmesiyle ilişkilendirdi.

Ancak uzmanlar, bu düşüşü sadece Ronaldo'nun hareketine bağlamanın doğru olmadığını vurguladı. Hisse senedi fiyatlarını piyasadaki diğer faktörler de etkilemektedir.

Yine de olay, Ronaldo'nun ne kadar büyük bir etki gücüne sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Futbolcunun basit bir jesti, dünya medyasında ve sosyal ağlarda geniş çapta tartışıldı.