“1000 gol atacak!”: Carragher, Haaland’ın dünkü performansı sonrası sansasyonel bir açıklama yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun lig aşamasının ilk haftasında, Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, bir başka sansasyonel resital sundu. Deplasmanda Porto'ya konuk olan “City”, rakip fileleri iki kez havalandırarak (2-0) önemli bir galibiyet elde etti; her iki golün de sahibi Haaland'dı. Bu fantastik maçın ardından Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanevi eski savunmacısı, şimdilerde ise ünlü bir uzman olarak görev yapan Jamie Carragher, CBS Sports yayınında futbol dünyasını sarsan sert ve cesur bir açıklama yaptı. Peki, Carragher Haaland'ın fenomenini nasıl değerlendirdi, neden her dublesi sıradan bir olay haline geliyor ve eski savunmacı Norveçli oyuncunun geleceğini nasıl görüyor? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan, tarihin en büyük golcülük statüsü ve 1000 gollük eşsiz zirve hakkındaki tüm detayları açıklayacağız.

Porto deplasmanında yeni bir duble: Haaland için sıradan, başkaları için mucize

Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele, Norveçli golcünün eşsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı:

Deplasmanda güvenli galibiyet: Manchester Cityzorlu Dragão Stadyumu'nda Portekiz devine karşı oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı;

Haaland'dan duble: Maçın kaderini tamamen eline alan Erling Haaland, rakip kaleyi iki kez isabetli bir şekilde bularak takımının lig aşamasındaki ilk 3 puanını kazandı;

Olağanüstü istikrar: Carragher'ın belirttiğine göre, başka herhangi bir forvet Şampiyonlar Ligi deplasmanında duble yapsaydı bu büyük bir kahramanlık olarak kutlanırdı, ancak Erling'in bu başarıları kamuoyu gözünde sıradan bir olay gibi algılanıyor.

“İstatistik ve verimlilik konusunda daha önce hiç böyle sonuçlar görmemiştim. İlginç olan, bunun her maç tekrarlanması; bunu her seferinde, tekrar tekrar yapması artık sıradan bir durum haline geldi,” diye itiraf etti Jamie Carragher.

Tüm zamanların en iyisi: Tarihi yeniden yazan forvet

CBS Sports stüdyosundaki konuşmasında İngiliz uzman, Haaland'ın modern futbolun sınırlarını yıktığına vurgu yaptı:

Eşsiz sonuçlar: Haaland'ın her maçtaki gol serileri, dünya futbol tarihinde tamamen yeni bir sayfa açıyor;

Rakiplere şans tanımamak: Norveçli forvet sadece Premier League'de değil, kıtanın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde de her türlü savunma hattı için gerçek bir kabusa dönüştü;

Baskıyı bertaraf etmek: Gol atma konusundaki bu muazzam tempo, onu geçmişteki ve günümüzdeki tüm efsanevi golcülerden daha üstün kılıyor.

Carragher'ın 1000 gol tahmini

Pek çok futbolseveri ve uluslararası analisti ilgilendiren en önemli konu, Erling Haaland'ın bu tempoyu kaç yaşına kadar koruyabileceği ve kariyerinin nasıl bir zirveyle noktalanacağıdır. En önemli sonuç şudur ki, Jamie Carragher'a göre bugün Haaland'ı durdurabilecek hiçbir engel yok ve o, kariyerinin sonunda resmi maçlarda 1000 gol atabilen ilk futbolcu olabilir. Carragher, Norveçli golcünün önünde sadece tek bir senaryo olduğunu açıkça belirtti: O, kendisinden önceki tüm büyükleri (Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi) geride bırakarak daha fazla gol atacak ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük santraforu olarak kabul edilecektir.

Sizce Erling Haaland gerçekten kariyeri boyunca 1000 gol atıp Cristiano Ronaldo ve Messi'nin rekorunu kırabilir mi, yoksa sakatlıklar ve yorgunluk bu tempoyu düşürür mü? Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için en büyük aday mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu sansasyonel uzman analizini sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!