Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu
Özbekistan Süper Ligi20. hafta kapsamında oynanan merkez maçında, son şampiyon ve lig lideri Fergana temsilcisi Neftchi, Karşı deplasmanında Nasaf'a karşı sahaya çıktı ve 6-2'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Liderin bu denli farklı bir skorla hezimete uğraması futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Maçın ardından Fergana ekibinin teknik direktörü İslam İsmailov, basın toplantısına katılarak takımın yaşadığı çöküş, üst üste yapılan hataların nedenleri ve ikinci yarıdaki zorlu durum hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
«Rakibin her köşe vuruşu gol oldu»: İlk yarıdaki şaşkınlık
İslam İsmailov, maçın kaderinin duran toplar nedeniyle bir anda belirlendiğini açıkladı:
Rakip becerisi ve anlaşılmaz durumlar: «Öncelikle Nasaf'ı bu net galibiyetten dolayı tebrik ederim. Taraftarlardan ve kulüp yönetiminden özür dilerim. Tüm suç ve hataları üzerime alıyorum. Rakibin neredeyse tüm serbest vuruşları ve köşe vuruşları gol oldu, bu durumu yeniden analiz etmemiz gerekiyor.»
Nakavt ve futbolculara güven: Teknik direktör, öğrencilerine karşı bir sitemi olmadığını ve kimseden şüphe duymadığını özellikle belirtti: «Daha ilk yarıda takım psikolojik olarak nakavt durumuna düştü. Böyle bir durumda futbolcuları tekrar ayağa kaldırmak çok zor. Futbolcularıma inanıyorum, bugüne kadar bizim için ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler.»
Açık futbol prensibi: İsmailov, risk içeren açık oyun tercihinin bir hata olmadığını, Neftchi'nin diğer rakiplerin yanı sıra Pahtakor'a karşı da hücum felsefesinden vazgeçmediğini vurguladı.
İkinci yarıdaki sorunlar: Teknik direktör ayrılığı değil, bitmek bilmeyen sakatlıklar
İlk yarıyı yüksek moralle geçiren takımın deplasman maçlarındaki düşüşü şu faktörlerle açıklandı:
Alman yardımcının ayrılışı bir etken değil: Teknik direktör, yabancı yardımcısının ayrılmasının takımın oyununa etki etmediğini, asıl sebebin kadrodaki kayıplar olduğunu söyledi;
Bitmek bilmeyen sakatlıklar ve zorunlu rotasyon: «As kadro oyuncuları üst üste sakatlanıyor. Her maçta zorunlu olarak kadroyu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Sahaya dönen oyuncu da hemen eski formuna kavuşamıyor. İstikrarlı bir kadronun olmaması oyun kalitesini düşürüyor.»
Liderlik baskısı ve teknik direktörlük sorumluluğu: Uzman isim, takımın zirvede büyük bir baskı altında oynadığını ve eksikliklerin sadece sakatlıklardan değil, teknik direktör olarak kendi hatalarından da kaynaklandığını kabul etti.
ACL sınavı ve sonuna kadar mücadele kararı
Ağır yenilgiye rağmen Neftchi teknik direktörü, şampiyonluk yarışından ve uluslararası arenadaki hedeflerden vazgeçmeyeceğini belirtti:
Taktiksel değişikliklerin etkisizliği: «İkinci yarının başında Alisher Odilov'u oyuna alarak Yovovic'i forvet arkasına çektik ve merkezde baskı kurmak istedik. Ancak yine bir köşe vuruşundan gol yedik.»
«Henüz hiçbir şey kaybedilmedi»: «Takım hala lider durumda. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle savaşacağız ve bu konumumuzu korumaya çalışacağız.»
Asya arenasında sorumluluk: İsmailov, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Özbekistan'ı layıkıyla temsil etmek için psikolojik durumun önemli olduğunu ve turnuvaya ciddi yaklaşacaklarını kaydetti.
Sizce, Nasaf karşısındaki 6-2'lik ağır mağlubiyetten sonra Neftchi moralini düzelterek şampiyonluk yarışında liderliğini koruyabilecek mi, yoksa inisiyatif rakiplere mi geçti? Bu krizin asıl sorumlusu kim? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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