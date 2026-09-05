Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu

Özbekistan Süper Ligi20. hafta kapsamında oynanan merkez maçında, son şampiyon ve lig lideri Fergana temsilcisi Neftchi, Karşı deplasmanında Nasaf'a karşı sahaya çıktı ve 6-2'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Liderin bu denli farklı bir skorla hezimete uğraması futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Maçın ardından Fergana ekibinin teknik direktörü İslam İsmailov, basın toplantısına katılarak takımın yaşadığı çöküş, üst üste yapılan hataların nedenleri ve ikinci yarıdaki zorlu durum hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

«Rakibin her köşe vuruşu gol oldu»: İlk yarıdaki şaşkınlık

İslam İsmailov, maçın kaderinin duran toplar nedeniyle bir anda belirlendiğini açıkladı:

Rakip becerisi ve anlaşılmaz durumlar: «Öncelikle Nasaf'ı bu net galibiyetten dolayı tebrik ederim. Taraftarlardan ve kulüp yönetiminden özür dilerim. Tüm suç ve hataları üzerime alıyorum. Rakibin neredeyse tüm serbest vuruşları ve köşe vuruşları gol oldu, bu durumu yeniden analiz etmemiz gerekiyor.»

Nakavt ve futbolculara güven: Teknik direktör, öğrencilerine karşı bir sitemi olmadığını ve kimseden şüphe duymadığını özellikle belirtti: «Daha ilk yarıda takım psikolojik olarak nakavt durumuna düştü. Böyle bir durumda futbolcuları tekrar ayağa kaldırmak çok zor. Futbolcularıma inanıyorum, bugüne kadar bizim için ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler.»