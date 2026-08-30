Mamutlar geri dönebilir mi? Bilim insanları beklenmedik bir plan başlattı

Buzul Çağı'nın efsanevi devi olan tüylü mamutlar gelecekte yeniden ortaya çıkabilir mi?

ABD merkezli Colossal Biosciences şirketi, antik mamut DNA'sını inceleyerek onlara özgü önemli özellikleri modern fil genomuyla birleştirme üzerinde çalışıyor. Temel amaç, soğuğa dayanıklı, kalın tüylü ve mamuta benzer özelliklere sahip bir hayvan yaratmak.

Bunun için bilim insanları, CRISPR dahil olmak üzere gen düzenleme teknolojilerinden yararlanıyor. Mamutun en önemli özellikleri olan soğuk iklime adaptasyon, tüy yapısı ve vücuttaki yağ tabakasıyla ilgili genler araştırılıyor.

Ancak uzmanların önünde hala çok karmaşık görevler bulunuyor. Bu nedenle, şimdilik 2027 yılında gerçek bir mamutun ortaya çıkacağından kesin olarak bahsetmek mümkün değil.

Şirket, mevcut hedefi olarak mamuta benzeyen ilk hayvanın doğumunu 2028 yılının sonuna planlıyor. Ancak bu planlar, bilimsel deneylerin sonuçlarına göre değişebilir.

Sonuç olarak, Buzul Çağı devleri henüz geri dönmedi. Fakat genetik alanındaki deneyler başarıyla sonuçlanırsa, insanlık gelecekte mamuta benzer bir hayvanı tekrar görebilir.