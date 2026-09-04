İki başlı kertenkelenin kaderi herkesi şaşırttı

·4·Dünya
İki başlı kertenkelenin kaderi herkesi şaşırttı

Dünya genelinde birçok insanın sevgisini kazanan iki başlı geko Simon ve Garfunkel yemek yemeyi reddedip kilo kaybetmesi nedeniyle hayatına son verildi.

Bu sürüngen yaklaşık iki ay yaşadı. Her iki başının da bağımsız olarak yemek yiyebilmesi herkesi hayrete düşürmüştü.

Ancak gekoya bakan Rockstar Geckos onun son günlerde halsizleştiğini, beslenmeyi bıraktığını ve kilo kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine bakıcıları zor bir karar alarak onu uyutmak zorunda kaldı.

Geko kertenkeleleri nasıl doğdu?

Simon ve Garfunkel, 29 Haziran'da Pensilvanya'nın kuzeydoğusundaki bir çiftin üretim merkezinde beklenmedik bir şekilde yumurtadan çıktı. Yumurtada sıra dışı bir durum fark edilmemişti ancak içinden iki başlı bir geko çıktı.

Bakıcıları başlangıçta uzun yaşayacağından şüpheliydi. Çünkü bu şekilde doğan hayvanlar genellikle ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşırlar.

Buna rağmen geko iyi gelişti. Yumurtadan çıktıktan bir gün sonra deri değiştirme sürecini de yardımsız gerçekleştirdi. Yemeğe kolay ulaşabilmesi için özel olarak düzenlenmiş bir alana yerleştirildi.

Dört haftalıkken ağırlığı sadece 1,8 gramdı Her iki başı da bağımsız besleniyordu ve biri diğerine üstünlük sağlamıyordu. Vücut yapısı ise birbirlerini ısırmalarına izin vermiyordu.

Simon ve Garfunkel'da disefali — hayvanın iki başla doğmasına neden olan çok nadir bir gelişim anomalisi vardı. 2010 yılındaki bir bilimsel incelemede, o zamana kadar kertenkelelerin üç ailesinde sadece dört vakanın belgelendiği kaydedilmişti.

Genellikle sağlıklı tepeli gekolar insan bakımında 15–20 yıl yaşarlar. Ancak iki başlı gekolar için kesin bir yaşam süresi belirlenmemiştir.

Simon ve Garfunkel'ın kaderini takip eden hayranları, ölümleriyle ilgili haberi üzüntüyle karşıladı. Birçoğu gekoların yetişkinliğini görmeyi umut ettiklerini belirterek, bakıcılarına taziye ve teşekkür mesajları gönderdi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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