Bir saatte 165 ton domates ziyan oldu: İspanya'daki dünyanın en ünlü sıra dışı festivali

İspanya'nın Bunol şehrinde dünyanın en ünlü sıra dışı festivallerinden biri olan La Tomatina, yine binlerce insanı bir araya getirdi. Bir saat süren domates savaşı sırasında 165 ton domates sokaklara saçıldı.

Bu yılki festivale 20 binden fazla kişi katıldı. İşaretin verilmesiyle şehrin sokakları kısa sürede domatesle doldu ve festival katılımcıları birbirlerine domates fırlatmaya başladı.

Bir saat boyunca yüzlerce ton domates ezildi ve Bunol sokakları tam anlamıyla kırmızıya boyandı.

Bir saatte 165 ton domates kullanılması, festivalin ölçeğini gözler önüne seriyor. La Tomatina'nın tarihi, 1945 yılında yaşanan basit bir gıda kavgasına dayanıyor. O dönemde sokaktaki bir tartışma sırasında domatesler birbirine fırlatılmıştı.

Daha sonra bu gelenek resmen yasaklansa da 1980'lerde yeniden canlandırıldı. Yıllar içinde La Tomatina, sadece İspanya'dan değil, dünyanın dört bir yanından turist çeken ünlü bir etkinlik haline geldi.