Apple yeni iPhone 18 Pro modellerini tanıttı

·7·Teknoloji
Apple yeni iPhone 18 Pro modellerini tanıttı

Apple, geleneksel sonbahar «Surprise and Shine» etkinliğinde en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazlarını resmen tanıttı. Ixbt.com'a göre, yeni nesil amiral gemileri önceki tasarım çizgilerini korusa da, ana odak noktası önemli ölçüde güncellenen kamera yetenekleri ve teknik özellikler oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kameradaki önemli değişiklikler ve tasarım

Yeni Pro serisi akıllı telefonların en önemli özelliği olarak 48 megapiksel değişken diyaframlı kamera sistemi öne çıkıyor. Bu optik sistem, düşük ışık koşullarında çekim kalitesini ve hızını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olan altı ince bıçaktan oluşuyor.

Ayrıca şirket, dış görünümde de bir yeniliğe giderek önceki nesil akıllı telefonlardaki turuncu rengin yerini alan çekici yeni burgundy (koyu kırmızımsı) rengini tanıttı. Bu durum, cihaza daha premium bir görünüm kazandırıyor.

Performans ve soğutma sistemi

Her iki yeni akıllı telefon da Apple'ın en yeni ve güçlü A20 Pro işlemcisi temelinde çalışıyor. Yüksek performans sırasında aşırı ısınmayı önlemek amacıyla üreticiler tarafından özel olarak yeniden tasarlanmış bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi entegre edildi.

Pil kapasitesi de kökten iyileştirildi ve tasarımı değiştirildi. Apple tarafından sağlanan bilgilere göre, iPhone 18 Pro modeli 36 saate kadar, iPhone 18 Pro Max ise 45 saate kadar kesintisiz video oynatma imkanına sahip.

Yapay zeka ve Siri yetenekleri

Etkinlik sırasında şirket, ekrandaki bağlamsal zekayı destekleyen yeni Siri yapay zeka sistemini tanıttı. Bu özellik, bu ay iOS 27 güncellemesi kapsamında ilk etapta İngilizce dilinde beta sürümü olarak kullanıma sunulacak.

Buna karşılık, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dilleri için destek imkanının bu yılın Ekim ayında eklenmesi planlanıyor. Bu, kullanıcılara cihazla etkileşimde daha geniş olanaklar sunuyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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