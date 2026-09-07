«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından

·13·Spor
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından

Ünlü İngiliz MMA yıldızı Michael «Venom» Page, yurttaşımız Nursulton Ruziboev üzerine aldığı tartışmalı ve taraftarları sıkan galibiyetinin ardından kendi performansını sert bir dille eleştirdi. UFC ile mevcut sözleşmesi kapsamındaki son maçına çıkan 39 yaşındaki sporcu, taraftarlara vaat edilen heyecan verici şovu sunamadığı için büyük hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti ve organizasyondaki geleceğini kurtarmak için dövüş stilini kökten değiştirmeye hazır olduğunu belirtti.

«Kendimi frenlemem beni çileden çıkarıyor»: Page'in içsel huzursuzluğu

İngiliz dövüşçü, üç raunt süren mücadelenin ardından duygularını gizlemedi:

  • Galibiyet sonrası tatsız his: «En kötü yanı, kazanmama rağmen fiziksel olarak kendimi harika hissetmem. Bu, tüm gücümle dövüşmediğimin bir kanıtı ve sonuç da bunu gösteriyor», dedi Page;

  • Mükemmeliyetçilik hatası: Dövüşçü, her yumruğu aşırı temiz, isabetli ve güvenli bir şekilde atmaya çalıştığı için maçın temposunu düşürdüğünü vurguladı;

  • «Taraftarlar bunu hak etmiyor»: «Kafese girdiğimde kendimi frenliyormuş gibi hissetmem beni çok öfkelendiriyor. Taraftarlara bundan çok daha fazlasını vermeliydim. Hem taraftarlar hem de UFC gerçek bir dövüşü hak ediyor», diye yakındı İngiliz sporcu.

Taktikten ödün vermek: Dövüş stili değişecek mi?

Page, ligde kalmak ve izlenebilirliği geri kazanmak için kalıplarının dışına çıkmak zorunda:

  • Rakibe alan bırakma stratejisi: İngiliz emektar, artık rakiplerinin üzerine daha rahat gelmesi için gardını biraz daha açık bırakmayı planlıyor;

  • Risk altındaki ışıltı: «Belki bu beni savunmada biraz daha zayıf kılar ama yüksek iş hacmi ve daha fazla yumruk alışverişi sayesinde izlenmesi keyifli galibiyetler alacağım», diyerek taktiksel planlarını paylaştı;

  • Antrenmanlarda yeni dönem: Sporcu her şeye yeniden başlayarak, sparringlerde daha riskli ve aktif bir stili denemeyi hedefliyor.

UFC ile sözleşme sona erdi: «Bana daha güçlü bir rakip verin!»

Page için bir sonraki adım, kariyerindeki en belirleyici sınav olacak:

  • Anlaşmanın bitişi: Nursulton Ruziboevile yapılan maç, İngiliz dövüşçünün UFC ile olan resmi sözleşmesindeki son karşılaşmaydı;

  • Dana White ve lig ile açık iletişim: Page, yönetimle masaya oturup yeni sözleşme şartlarını şahsen görüşmeye hazırlanıyor;

  • İddialı çağrı: «Dinleyin, bundan çok daha iyi dövüşebileceğimi kanıtlayacağım. Bana sıralamadaki en güçlü rakipleri verin, ben de seyircilere bambaşka bir şov sunayım», diyerek UFC yönetimine cesur bir mesaj gönderdi.

Sizce Michael Page, daha güçlü rakiplerle karşılaştığında eski nakavtçı kimliğine geri dönebilecek mi, yoksa 39 yaşında pragmatik ve temkinli stili değişmeyecek mi? UFC Nursulton Ruziboev'i tartışmalı bir şekilde mağlup eden İngiliz yıldızla yeni bir anlaşma yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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