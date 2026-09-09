Neftchi, Surxon'u mağlup ederek Süper Lig'de liderliği geri aldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 21. haftası taraftarlara gerçek bir şampiyonluk draması sunuyor. Paxtakor'un deplasmandaki galibiyetinin ardından puan tablosunun zirvesindeki durum kızışırken, Fergana'nın Neftchi kulübü kendi sahasında Tirmiz'in Surxon takımını ağırladı. Her iki taraf için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, yoğun ve tavizsiz bir mücadeleye sahne oldu. Fergana ekibi, yabancı oyuncularının yeteneği ve hızlı kombinasyon atakları sayesinde 2-1'lik değerli bir galibiyet elde etti. Peki, İstiklol Stadyumu'ndaki maçta golleri kimler attı, takımlar sahaya hangi kadrolarla çıktı ve Neftchi şampiyonluk yarışındaki konumunu nasıl güçlendirdi? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan 48 puan toplayan Fergana ekibinin puan durumundaki yeni konumu ve rakipleriyle olan puan farkına dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Fergana'da hücum baskısı: Perica ve Jovovic'ten belirleyici vuruşlar

Karşılaşma, ev sahibinin tam saha hakimiyeti ve top kontrolü ile başladı:

Vladimir Jovovic'ten erken gol: Maçın ilk dakikalarından itibaren rakip savunmaya yoğun baskı kuran Fergana ekibi, 12. dakikada skoru açtı; Karadağlı orta saha oyuncusu Vladimir Jovovic isabetli bir vuruşla fileleri havalandırdı (1-0);

Stipe Perica'nın penaltısı: 31. dakikada konuk ekibin ceza sahasında yaşanan faul sonrası kazanılan penaltıyı, tecrübeli Hırvat forvet Stipe Perica soğukkanlılıkla gole çevirdi (2-0);

Surxon'un ikinci yarıdaki cevabı: Devre arasından sonra kadroda değişiklikler yapan Tirmiz ekibi, 47. dakikada farkı bire indirdi; oyuna sonradan giren Kamronbek Yusupov topu ağlara gönderdi (2-1);

Gergin final: Maçın geri kalanında konuk ekip skoru eşitlemek için ne kadar çabalasa da, Neftchi savunması ve kaleci Botirali Ergashev güven vererek galibiyeti korudu.

Maç sonrası teknik heyetin değerlendirmelerinde, "Bizim için her maç bir final niteliğinde. Rakip ikinci yarının başında ciddi baskı kurdu ancak oyuncularımız karakterlerini ortaya koyarak gerekli üç puanı aldılar" ifadeleri kullanıldı.

Sahaya çıkan takımların ilk 11'leri ve oyuncu değişiklikleri

Teknik direktörler bu önemli puanlar için şu kadroları sahaya sürdü:

Neftchi kadrosu: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (Anvarjon G‘ofurov, 90+3), Vladimir Jovovic (Xurshid G‘iyosov, 45+1), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Perica (Zoran Marusic, 65), Alisher Odilov (Bilolxon Toshmirzayev, 65), Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio;

Surxon kadrosu: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev (Farhodbek Solihjonov, 81), Richard Friday (Sunnatulla Abdullajonov, 68), Tohirjon Ashurboyev, Sarvar Abduhamidov (Kamronbek Yusupov, 46), Behruz O‘ktamov (Mirmaqsud Mirusmonov, 46 / Farruhjon Qodirov, 90+2), Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Süper Lig'de liderliğin geri alınması

Özbek futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, bu maçtan sonra puan tablosunun şampiyonluk ve alt sıralarında nasıl bir değişim olduğudur. En önemli sonuç şudur ki, kendi evinde değerli 3 puanı alan Neftchi takımı puanını 48'e yükselterek, kısa süre önce Paxtakor'akaptırdığı liderliği geri aldı ve canlı puan durumunda yeniden tek başına zirveye yerleşti. Tirmiz'in Surxon kulübü ise 23 puanla tehlikeli bölge olan 12. sırada kalmaya devam ediyor. Fergana ekibinin bu istikrarlı oyunu, sezon sonu yaklaştıkça şampiyonluk inancının takımda ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösterdi.

Sizce Neftchi'nin bu yılki kadrosu ve oyun tarzı şampiyonluk için yeterli mi, yoksa Paxtakor ile son haftaya kadar mücadele devam mı edecek? Surxon'un alt sıralarda kalmasına takım içindeki hangi eksiklikler sebep oluyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu kıyasıya rekabetin analizini sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!