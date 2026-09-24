Bir günde 5 altın, 16 madalya: Asya Oyunları'nda Özbekistan'ın altıncı günü

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Bir günde 5 altın, 16 madalya: Asya Oyunları'nda Özbekistan'ın altıncı günü

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları'nın 24 Eylül tarihli beşinci yarışma günü, Özbekistan spor tarihine gerçek bir «altın ve rekorlar günü» olarak kazındı. Milli delegasyonumuzun temsilcileri, yarışmanın bir günü içerisinde fantastik bir sonuca imza atarak hazinemize tam 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ekledi! Bu eşsiz zafer dalgası su sporlarından başlayarak jimnastik arenalarına, atıcılık salonlarına, eskrim pistlerine ve atletizm sektörlerine kadar yayıldı.

Özellikle Shohsanam Sherzodova (kano) ve Nurmatov/Safaraliyev ikilisi (kürek) sudaki mutlak hakimiyetlerini gösterirken, Vladimir Svechnikov atıcılıkta 32 yıllık arayı yarışma rekoruyla bozdu, O‘tkirbek Jo‘rayev kulplu beygirde 14.733 puanla Asya'nın zirvesine yerleşti, Sharifa Davronova ise üç adım atlamada kişisel rekorunu yenileyerek iki kez kıta şampiyonu oldu. Böylece, beşinci günün sonunda Özbekistan delegasyonunun toplam madalya sayısı 6 altın, 12 gümüş ve 8 bronza (toplam 26 madalya) ulaştı.

Peki, bir günde 16 madalya kazanılmasının arkasında hangi spor okullarının devrim niteliğindeki başarısı yatıyor, hangi branşlar mutlak liderliği sağladı ve delegasyonumuz genel klasmanda nasıl stratejik bir sıçrama gerçekleştiriyor?

«5 altın, 32 yıllık rekor ve toplam 26 madalya»: 24 Eylül gününün 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın beşinci gününden en önemli istatistiksel ve analitik gerçekler:

  • Bir günde 16 madalya: Özbek atletler 24 Eylül'de 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz kazanarak günün kahramanları oldular;

  • 5 yeni Asya şampiyonu: Sherzodova, Nurmatov/Safaraliyev ikilisi, Svechnikov, Jo‘rayev ve Davronova kıtanın en üst podyumuna çıktılar;

  • Su sporlarında eşsiz bir resital: Kürek, kano ve kayak sporcularımız tek bir günde 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz getirdiler;

  • Tarihi rekorlar serisi: Svechnikov atıcılıkta Asya Oyunları rekorunu (244,3 puan), Davronova ise 14.35 metre ile kariyer rekorunu kırdı;

  • Genel klasmanda 26 madalya: Beşinci günün sonunda milli takımımız toplam 6 altın, 12 gümüş ve 8 bronz ile Asya'nın güçlü takımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

«Aichi-Nagoya-2026»: 24 Eylül kahramanları ve kazanılan madalyaların tam listesi

Beşinci gün boyunca podyumu fetheden sporcularımız ve branşlarının sınıflandırması:

Madalya derecesi

Sporcu / Ekip üyeleri

Spor dalı ve yarışma branşı

ALTIN (5 adet)

Shohsanam Sherzodova

Kano

ALTIN

Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev

Kürek (Lm2x)

ALTIN

Vladimir Svechnikov

Atıcılık (10 m havalı tabanca, yeni rekor)

ALTIN

O‘tkirbek Jo‘rayev

Artistik jimnastik (Kulplu beygir, 14.733 puan)

ALTIN

Sharifa Davronova

Atletizm (Üç adım atlama, 14.35 m rekor)

GÜMÜŞ (8 adet)

Shahboz Xolmurzayev

Kürek (tekler)

GÜMÜŞ

Mehrojbek Mamatqulov / Pavel Sorin

Kürek (çiftler)

GÜMÜŞ

R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullayeva

Kürek (dörtlü)

GÜMÜŞ

Artur Guliyev / Vladlen Denisov

Kano (çiftler)

GÜMÜŞ

Anna Prakaten

Kürek (kadınlar tekler)

GÜMÜŞ

Anna Aksyonova / Aydana Smetullayeva

Kürek (kadınlar çiftler)

GÜMÜŞ

F. Karimov / D. Xudoyberdiyev / M. Golubev / A. Turdiyev

Kürek (erkekler dörtlü)

GÜMÜŞ

Zaynab Dayibekova

Eskrim (Kadınlar kılıç bireysel)

BRONZ (3 adet)

Alisher Turdiyev / Maksim Golubev

Kürek (çiftler)

BRONZ

Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina

Kayak (çiftler)

BRONZ

Sh. Xolmurzayev / D. Davronov / M. Mamatqulov / P. Sorin

Kürek (dörtlü)

Spor uzmanlığı ve analiz: Beşinci gün Özbek sporu için neden bir dönüm noktası oldu?

Uluslararası spor analistleri ve uzmanlarının sonuçları:

  • «Bir günde 12 su sporu madalyası» fenomeni: Özbekistan Kürek (kürek, kano, kayak) Federasyonu'nun Nagoya'daki katılımı gerçek bir sansasyon yarattı; temsilcilerimiz tekler, çiftler ve dörtlü ekipleriyle neredeyse her final programında podyuma çıkarak kıtada Çin ve Japonya ile başa baş mücadele eden tek güç olduklarını kanıtladılar;

  • Farklı spor dallarındaki denge: Başarı sadece dövüş sporları veya tek bir branşla sınırlı kalmadı; jimnastik, atıcılık ve atletizm gibi yüksek teknik ve entelektüel beceri gerektiren olimpik branşlarda altın madalya kazanılması, ülkedeki spor sisteminin kapsamlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor;

  • Madalya kalitesi ve kapsamının genişlemesi: 6 altın, 12 gümüş ve 8 bronz; gümüşlerin çokluğu, gelecekteki yarışmalarda altın sayısını daha da artırmak için büyük bir potansiyel rezerv olduğunu gösteriyor; finale çıkma kültürü oluştu;

  • Diğer sporculara psikolojik destek: Önümüzde güreş, judo, boks ve tekvando gibi ulusal «madalya fabrikalarımız» olan yarışmalar var; beşinci gündeki bu madalya yağmuru, tüm delegasyon üyelerine ek bir güven ve kazanma ruhu aşıladı.

«Aichi-Nagoya-2026» yarışmasının beşinci günü, Özbekistan spor delegasyonunun kıta elitindeki mutlak gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Sizce bir günde 5 altın ve toplam 16 madalya toplayan sporcularımız, yarışma sonuna kadar Özbekistan'ı Asya'nın ilk kaçı arasına taşıyabilir? Bugünkü kahramanlardan hangisinin (Davronova, Svechnikov, Jo‘rayev veya kürekçilerimiz) zaferi sizi daha çok heyecanlandırdı? Görüşlerinizi ve şampiyonlarımıza tebriklerinizi yorumlarda paylaşın ve milli gurur kaynağı olan bu tarihi makaleyi tüm spor severlerle paylaşın!

Aichi-Nagoya-2026Shohsanam SherzodovaNurmatov/SafaraliyevVladimir SvechnikovAsya Oyunları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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