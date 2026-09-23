Savaşın eşiğinde: Ukrayna tam ve şartsız ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu

·15·Dünya
Savaşın eşiğinde: Ukrayna tam ve şartsız ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu

Avrupa'nın modern tarihindeki en korkunç ve yıkıcı askeri çatışmalardan biri olan Rusya-Ukrayna savaşında, tüm dünyanın gözünü çevirdiği belirleyici bir siyasi dönüm noktası yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga resmi bir açıklama yaparak, Kiev tarafının tam, acil ve hiçbir ön koşul olmaksızın ateşkesi (sulh) kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı ve Rusya'yı da aynı cesur adımı atmaya çağırdı. Birkaç yıl önce başlayan savaşın başındaki "Kiev'i 3 günde alırız" şeklindeki ham hayallerin ve şiddetli çağrıların yerini artık giderek ağırlaşan savaş sonuçları, ekonomik darbeler ve cephedeki umutsuzluk alıyor.

Savaşın ağırlığını kendi bedeninde, cebinde ve ailesinde hisseden sıradan Rus kullanıcılar ve bağımsız analistler de Moskova yönetiminin bu ateşkes girişimini kabul ederek uzun zamandır beklenen noktayı koymasını umut ediyor. Ukrayna'nın dört yıllık emsalsiz savunması onu uluslararası arenada "çetin ceviz" ve yenilmez bir devlet olarak sağlamlaştırırken, Kiev'den gelen şartsız ateşkes teklifi artık topu tamamen Kremlin tarafına attı.

Peki, Rusya bu şartsız ateşkes çağrısını kabul edecek mi, çatışma dondurulacak mı yoksa bir barış anlaşması imzalanacak ve tüm dünyayı sarsan bu savaş gerçekten sona erecek mi?

«Şartsız ateşkes, Sibiga'nın açıklaması ve Kremlin'e çağrı»: Tarihi gerçekliğin 5 temel noktası

Kiev'in ses getiren açıklaması ve savaşın sonu arifesindeki 5 önemli durum:

  • Ukrayna'dan şartsız ateşkes girişimi: Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, acil ve hiçbir şart koşmadan ateşkes yapmaya hazır olduklarını ilan etti;

  • Moskova'ya açık çağrı: Kiev, Rus askeri-siyasi yönetimini de acilen kan dökülmesini durdurmaya ve ateşkese çağırdı;

  • Rus toplumundaki yorgunluk hali: Savaşın sosyal ve ekonomik sonuçlarından yorulan Rus vatandaşları ve bağımsız yayınlar, ateşkesin kabul edilmesine büyük umut bağlıyor;

  • «3 günlük plan»ın mutlak başarısızlığı: Savaşın başında öne sürülen hızlı işgal planları boşa çıktı ve savaşı durdurmak tek pragmatik yol olarak görülüyor;

  • Bağımsızlığın korunması: Ukrayna, uzun ve ağır baskı altında devlet yapısını ve egemenliğini koruyarak direniş kapasitesini kanıtladı.

Rusya-Ukrayna çatışması: Savaş planları ve bugünkü gerçek durumun karşılaştırması

Askeri harekatların başlangıcındaki hedefler ve bugünkü ateşkes şartlarının analizi:

Kriterler ve yönler

Savaşın başındaki açıklamalar ve tahminler

Bugünkü gerçek durum (2026 yılı)

Askeri harekat süresi

«Kiev'i 3 günde dize getirme», hızlı yıldırım savaşı

Yıllar süren yıkıcı mevzi savaşları

Ukrayna'nın statüsü

Hükümeti değiştirme ve tam boyun eğdirme

Kendi bağımsızlığını koruyan «çetin ceviz»

Kiev'in barış formülü

Kesin bölgesel ve uluslararası şart talebi

Tam, acil ve şartsız ateşkes teklifi

Rus kamuoyunun durumu

Zafere olan inanç ve agresif retorik

Savaş yorgunluğu, ekonomik ağırlık ve ateşkes umudu

Uluslararası baskı ve izolasyon

Sınırlı yaptırım tahmini

Emsalsiz ekonomik kısıtlamalar ve askeri zorluklar

Bir sonraki belirleyici adım

Cephede güç kullanarak zafer

Kremlin'in ateşkese vereceği resmi cevaba bağlılık

Askeri ve jeopolitik uzmanlık: Şartsız ateşkes teklifi neden dünyayı şaşırttı?

Uluslararası askeri analistlerin ve jeopolitik uzmanlarının sonuçları:

  • Kiev'in diplomatik girişimi eline alması: «Şartsız ateşkes» teklifi, uluslararası toplum (ABD, Avrupa, Küresel Güney) nezdinde Ukrayna'yı barışa içtenlikle çabalayan taraf olarak sağlamlaştırıyor; eğer Moskova bu teklifi reddederse, tüm dünyada savaşın devam etmesinin tek sorumlusu olarak görülecektir;

  • «Savaş yorgunluğu» faktörü: Her iki devlet de insani, askeri ve mali kaynakların keskin eksikliğiyle karşı karşıya; uzun süreli askeri harekatlar sadece Ukrayna altyapısını değil, aynı zamanda Rus ekonomisini ve toplumunun iç istikrarını da maksimum düzeyde tüketti;

  • Cepheyi dondurmak ve siyasi çözüme giden yol: Ateşkesin sağlanması, müzakere masasına oturmak ve esirlerin tam değişimi, sınırların belirlenmesi ve güvenlik garantilerinin tartışılması için bir başlangıç görevi görecektir;

  • Rusya içindeki baskının artması: Sıradan Rus vatandaşlarının ve bağımsız yayınların ateşkese umut bağlaması, iç toplumda savaşa olan ilginin tamamen söndüğünü ve Kremlin'e yönelik barışı talep eden sosyal sinyallerin ortaya çıktığını gösteriyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga tarafından dile getirilen bu çağrı, uzun yıllardır süren kanlı çatışmaları durdurmak ve bölgeye barışı geri getirebilecek en son ve büyük fırsata dönüştü.

Sizce Rus yönetimi, Ukrayna'nın hiçbir şart olmaksızın ateşkes hakkındaki bu tarihi teklifine onay verecek mi? Uzun yıllardır süren savaşın gerçekten önümüzdeki günlerde sona ereceğine inanıyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm dünyanın kaderini ilgilendiren bu ses getiren haberi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Andriy SibigaUkrayna-Rusya SavaşıKievŞartsız AteşkesBarış Girişimi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hakan Fidan Ukrayna'daki savaşın topyekun imha aşamasına geçtiği konusunda uyardıHakan Fidan Ukrayna'daki savaşın topyekun imha aşamasına geçtiği konusunda uyardı15 Eylül 23:05Trump'ın damadı Kushner ve Witkoff, Zelenskiy ile neleri görüştü?Trump'ın damadı Kushner ve Witkoff, Zelenskiy ile neleri görüştü?7 Eylül 09:10Putin Ukrayna savaşının sona erebileceğine dair sinyal verdiPutin Ukrayna savaşının sona erebileceğine dair sinyal verdi12 Mayıs 00:22Putin’den Ukrayna’nın Batısı İçin Sert KehanetPutin’den Ukrayna’nın Batısı İçin Sert Kehanet27 Temmuz 09:02Rusya Ukrayna'ya işaret etti, Tokayev ise başka bir yol önerdiRusya Ukrayna'ya işaret etti, Tokayev ise başka bir yol önerdi26 Temmuz 22:39Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptıZelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptı15 Haziran 16:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba