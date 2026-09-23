Dördüncü gün dramı ve 4 yeni bronz: Özbekistan Asya Oyunları'nda 14. sıraya geriledi

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları'nın dördüncü yarışma gününün sonunda madalya tablosunda beklenmedik ve keskin değişimler yaşandı. Özbekistan milli takımı gün boyunca hanesine 4 yeni bronz madalya eklemesine rağmen, genel madalya tablosunda 9. sıradan 14. sıraya geriledi. Günün müsabakaları, kadınlar eskrim branşında Polina Volobuyeva'nın tarihi performansıyla başladı: flöre bireysel müsabakalarında yarı finale kadar başarıyla ilerleyen sporcumuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Ardından wushu-sanda branşında iki temsilcimiz kürsüye çıktı: 56 kg kategorisinde Saydullo Abdurashidov yarı finalde Çinli güçlü rakibine, 75 kg kategorisinde ise Doniyor Turgunboyev İranlı sporcuya mağlup olarak bronz madalyaların sahibi oldular.

Günün en büyük sürprizine ise Özbekistan e-spor milli takımı imza attı: sanal futbol branşındaki milli ikilimiz Abubakr Eminjonov ve Farrux Mirhamidov yarı finale kadar yükselerek, Özbekistan tarihinde Asya Oyunları'ndaki ilk e-spor madalyasını kazandırdı. Şu anda Özbekistan delegasyonunun toplam 10 madalyası bulunuyor; 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz. Turnuva tablosunda önümüzde 12 madalya ile Hindistan yer alırken, arkamızdan 6 madalyalı Makao takımı bizi takip ediyor.

Peki, dört yeni bronza rağmen takımımız neden 14. sıraya geriledi, önümüzdeki finaller Özbekistan'ı nasıl tekrar ilk ona taşıyacak ve taraftarlarımızı ne tür altın madalya mücadeleleri bekliyor?

«E-sporda mucize, wushu ve 4 bronz»: Dördüncü günün 5 önemli noktası

Asya Oyunları arenalarında sporcularımızın elde ettiği sonuçların önemli noktaları:

E-sporda tarihi madalya: Abubakr Eminjonov ve Farrux Mirhamidov sanal futbolda yarı finale çıkarak, Özbekistan'a e-spor branşında ilk Asya Oyunları ödülünü getirdi;

Polina Volobuyeva'nın güvenli adımı: Eskrim ustamız flöre müsabakalarında yarı finale kadar yükselerek milli takımın hanesine bronz madalya ekledi;

Wushu-sanda'da iki bronz: Saydullo Abdurashidov (56 kg) ve Doniyor Turgunboyev (75 kg) yarı finallerde Çin ve İran temsilcilerine karşı verdikleri zorlu mücadelelerin ardından 3. sırayı aldılar;

10 madalya ve 14. sıra: Özbekistan toplam madalya sayısını 10'a ulaştırmasına rağmen (1 altın, 4 gümüş, 5 bronz), rakiplerin altın madalya sayısının artması nedeniyle 14. sıraya geriledi;

Karar maçları yaklaşıyor: Altın madalya deposu olarak görülen boks, serbest ve grekoromen güreş ile judo finallerinin önümüzdeki günlerde tabloyu kökten değiştirmesi bekleniyor.

Aichi-Nagoya-2026: Özbek sporcuların dördüncü gün sonuçlarının analizi

Kazanılan ödüller ve milli takımımızın mevcut göstergelerinin karşılaştırması:

Sporcu Adı Spor Branşı ve Disiplini Kilo / Kategori Aşama ve Sonuç Kazanılan Madalya Polina Volobuyeva Eskrim (Flöre) Bireysel Müsabakalar Yarı final katılımcısı Bronz madalya Saydullo Abdurashidov Wushu-sanda 56 kg'a kadar Yarı final (Çin'e karşı mağlubiyet) Bronz madalya Doniyor Turgunboyev Wushu-sanda 75 kg'a kadar Yarı final (İran'a karşı mağlubiyet) Bronz madalya A. Eminjonov ve F. Mirhamidov E-spor Sanal futbol ikilisi Yarı final (tarihi ilk sonuç) Bronz madalya DELEGASYON DURUMU 1 altın, 4 gümüş, 5 bronz Toplam: 10 madalya Madalya tablosundaki yeri 14. sıra

Spor uzmanlığı ve analiz: 14. sıraya gerilemek neden endişe verici değil?

Olimpiyat hareketi analistleri ve spor yorumcularının sonuçları:

«Altın önceliği» kuralı: Uluslararası sıralama sisteminde toplam madalya sayısı değil, altın madalya kalitesi ön plandadır; Özbekistan'ın 4 gümüş ve 5 bronzu olmasına rağmen, 2 altın kazanan ülkeler tabloda öne geçti; bir veya iki altın daha kazanılmasıyla temsilcilerimiz aniden birkaç basamak yükselecektir;

E-sporun yeni dönemi: Eminjonov ve Mirhamidov'un başarısı, Özbekistan'ın sadece fiziksel sporlarda değil, aynı zamanda modern dijital teknolojiler ve e-spor müsabakalarında da kıtanın liderleri arasında yer aldığını kanıtladı;

Dövüş sporları finalleri öncesindeki ara: Milli takımımızın ana «madalya fabrikası» sayılan boks, tekvando, judo ve güreş müsabakalarında birçok sporcumuz çeyrek final ve yarı final aşamalarını geçiyor; bu maçlar madalya kalitesini keskin bir şekilde artıracaktır;

Sıkı rekabet: 12 madalyası olan Hindistan ve arkamızdan gelen Makao ile aramızdaki fark minimal düzeyde; kazanılan her zafer güç dengesini bir anda değiştirecektir.

Japonya'nın Aichi ve Nagoya arenalarındaki şiddetli mücadeleler henüz bitmedi ve Özbek atletlerin ilk ona dönmek için tüm imkanları var.

Sizce Özbek sporcular önümüzdeki günlerde kaç altın madalya toplayarak genel sıralamada ilk ona dönebilir? E-spor branşında kazanılan tarihi madalyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve sporcularımızı destekleyerek bu analiz makalesini tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!