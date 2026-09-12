Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?

İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında tüm futbol dünyasının merakla beklediği sezonun ilk büyük derbisi, Manchester derbisi oynanacak. İlk 3 maçta 9 puanla %100'lük bir performans sergileyerek liderlik koltuğunda oturan Manchester Citydeplasmanda, kendi taraftarı önünde 4 puanla zor günler geçiren ezeli rakibi Manchester Unitedile karşılaşacak. Enzo Maresca yönetimindeki 'City' kadrosunda rekabetin had safhaya ulaştığı bir dönemde, milli takımımızın savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'un derbideki olası rolü, İngiliz taraftarların ve kulüp fan kulüplerinin ana tartışma konusu haline geldi. Sosyal medyadaki 'Manchester City Feed' sayfası, 'Husanov mu, Nunes mi; United'a karşı sağ bekte kim oynamalı?' sorusunu ortaya atar atmaz binlerce taraftar arasında hararetli bir fikir ayrılığı başladı.

'Rolls-Royce'u rallide sürmeyin!': Husanov'un alışılmadık mevkisi ve Maresca'nın deneyi

22 yaşındaki Özbek savunmacının City'deki konumu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçından sonra daha da ilginç bir hal aldı:

Yedek kulübesi ve sol bek deneyimi: Avrupa arenasında maça yedek başlayan Husanov, ikinci yarının başında oyuna girerek kendisi için yabancı ve alışılmadık olan sol bek pozisyonunda oynamak zorunda kaldı;

Asıl mevkisi: Abdukodir kariyeri boyunca ağırlıklı olarak stoperde ve gerektiğinde sağ bekte güven veren bir performans sergiledi;

Taraftarların itirazı: İngiliz taraftarlardan Roger Gent durumu net bir şekilde özetledi: 'Futbolcuları kendi doğal pozisyonlarında oynatmalısınız. Sonuçta bir Rolls-Royce'u ralli pistinde süremezsiniz!'

Taraftar tabanı ikiye bölündü: Husanov'un savunma disiplini mi yoksa Nunes'in hücum gücü mü?

Derbide sağ beki kime emanet etme konusunda İngiliz taraftarlar iki farklı taktiksel yaklaşım öne sürüyor:

Matheus Nunes taraftarları: Taraftarlar, Nunes'in kanattaki hızı, hücuma aktif katılımı ve asist yapma yeteneğinin (United savunmasına baskı kurmada) yüksek olduğunu vurguluyor;

Savunma için kalkan Husanov: 'Savunmada Husanov, hücumda Nunes iyi', 'Husanov daha ciddi ve dikkatli' diyen taraftarlar, Özbek futbolcunun ikili mücadelelerdeki soğukkanlılığını ve müdahalelerini övüyor.

'Dias yavaş, yedek kalmalı!': Husanov-Guehi ikilisi talebi

Tartışmaların en çarpıcı yanı, birçok City taraftarının Husanov'u kanada değil, stoper bölgesine koyarak takım kaptanı Ruben Dias'ı bile yedek bırakmayı talep etmesi oldu:

Hız ve kontra atak faktörü: Taraftarlara göre Ruben Dias tecrübeli ve topla iyi olsa da çok yavaş hareket ediyor. Husanov'un çevikliği ve yüksek hızı ise rakip kontra ataklarını kesmek için hayati önem taşıyor;

Guehi ile mükemmel uyum: Taraftarlar, Marc Guehi ve Abdukodir Husanov ikilisini bugünkü Manchester City'nin merkez savunması için en ideal tandem olarak görüyor;

Rashford'a karşı özel silah: Taraftarlar, United'ın en büyük hücum gücü Marcus Rashford'a karşı mutlaka Husanov'un görevlendirilmesi gerektiğini savunuyor: 'Husanov, Rashford'a karşı oynamalı ve hızıyla onu durdurmalı!'

Taktiksel çözüm: İkisini aynı anda oynatmak mümkün mü?

Taraftarlar Maresca'ya sorunun en makul çözümünü öneriyor: Matheus Nunes'i sağ kanada, sol kanada O'Reilly veya Josko Gvardiol'u, stoper bölgesine ise Husanov ve Guehi'yi yerleştirmek.

Enzo Maresca'nın bu kritik Manchester derbisinde Özbek savunmacıya merkezde güvenip güvenmeyeceği veya risk almayıp tecrübeli Dias'ı mı sahaya süreceği, maç saatine kadar ana merak konusu olmaya devam edecek. Ancak İngiliz tribünlerinin Husanov'un yeteneğini ve hızını bu denli takdir etmesi, oyuncumuzun Premier Lig'de sağlam bir yer edindiğinin açık bir kanıtıdır.

Sizce Enzo Maresca, Manchester Unitedile oynanacak önemli derbide Abdukodir Husanov'u stoperde ilk 11'de başlatmalı mı, yoksa sağ bekte mi kullanmalı? Dias'ın yerine Özbek oyuncunun girmesi takım savunmasını güçlendirir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve derbi öncesi oyuncumuza adanmış bu analizi tüm futbolseverlere yayın!