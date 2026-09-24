Xiaomi 18 Pro amiral gemisinin yeni Galaxy Blue rengi ortaya çıktı

Tanınmış ve güvenilir bir içeriden öğrenen kaynak olan Ice Universe, sosyal medya hesaplarında yeni nesil amiral gemisi Xiaomi 18 Pro akıllı telefonunun özel tasarımını sergiledi. Şirketin tasarım konusunda bir adım daha atmaya hazırlandığı görüldüğünden, bu cihaz teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor ve marka hayranlarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, tanıtılan cihaz Galaxy Blue olarak adlandırılan özel bir koyu mavi renkte tasarlanmış olup, tasarımı özgünlüğüyle dikkat çekiyor. Bu renk çözümünün akıllı telefon pazarındaki standart yaklaşımlardan biraz farklı olması bekleniyor.

Yıldızlı gökyüzü efekti ve tasarım özellikleri

Akıllı telefonun arka paneli derin ve zengin bir koyu mavi tona sahip olup, ana odak noktası ışık altındaki parıltısıdır. Gövde yapısına özel metal parçacıkları entegre edilmiştir ve güneş ışığı vurduğu anda kayan bir ışık efekti oluşmaktadır.

Bu tasarım çözümü sayesinde, akıllı telefonun yüzeyinde sanki sonsuz evrendeki yıldızların parlaması yansıyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Bu da cihaza sadece modern değil, aynı zamanda benzersiz bir estetik çekicilik katıyor.

Video kaynağı detayları

İçeriden öğrenen kaynak tarafından yayınlanan 23 saniyelik kısa videoda, akıllı telefon farklı açılardan yavaş dönme hareketleriyle gösteriliyor. Bu video aracılığıyla, gövde yüzeyinin farklı ışık koşullarında nasıl değiştiğini net bir şekilde görmek mümkün.

Videoda ayrıca Xiaomi markasının kendine özgü logosu da net bir şekilde görülüyor. Bu durum, görüntülerin gerçekliğini ve cihazın tanıtımına hazırlık yapıldığını kanıtlıyor.

Xiaomi şirketi henüz bu modelin diğer teknik özellikleri ve resmi tanıtım tarihi hakkında açık bir bilgi vermedi. Buna rağmen, içeriden öğrenen kaynaklar tarafından sızdırılan bu tür bilgiler, teknoloji meraklılarının yeni amiral gemisine olan ilgisini daha da artırıyor.