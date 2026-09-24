Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)

Kazakistan'ınMangistau bölgesinde askeri deniz tatbikatı sırasında trajik bir olay meydana geldi. Hazar kıyısında eğitim-muharebe görevini yerine getiren 19 asker denize sürüklendi. Şu ana kadar bunlardan 9'unun hayatını kaybettiği doğrulandı, 3 kişi kurtarıldı. Diğerlerinin akıbeti için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 24 Eylül günü Kazakistan'ın Hazar kıyısındaki Mangistau bölgesinde, Silahlı Kuvvetler Deniz Kuvvetleri tatbikatı kapsamında eğitim-muharebe görevi sırasında meydana geldi.

Beklenmedik bir şekilde hava koşulları aniden değişti

Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın ilk verilerine göre, olaya meteorolojik koşulların aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi neden oldu.

Askerler eğitim görevini yerine getirirken durum ağırlaştı ve 19 asker denize sürüklendi.

Arama kurtarma operasyonuna Deniz Kuvvetleri birimleri, Acil Durumlar Bakanlığı güçleri, havacılık ve diğer ilgili hizmetler dahil edildi.

Dokuz asker hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şu ana kadar 9 askerin hayatını kaybettiği doğrulandı.

3 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılanlardan biri hastaneye kaldırıldı.

Diğer askerleri arama çalışmaları devam ediyor. Bakanlık, arama kurtarma operasyonunun sonuçları ve askerlerin durumu hakkında bilgiler doğrulandıkça ek açıklama yapılacağını bildirdi.

Şu an için olayın tüm detayları bilinmiyor. Bu nedenle resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilerin yayılmaması rica edildi.

Tatbikatlar «Hazar Kalkanı-2026» kapsamında gerçekleştiriliyordu

Facia, Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki askeri deniz tatbikatı sırasında meydana geldi.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, «Hazar Kalkanı-2026» tatbikatı 22 Eylül'de başladı. Tatbikata Kazakistan Deniz Kuvvetleri ve diğer ilgili birimler katıldı.

Tatbikata 500'den fazla asker, savaş gemisi mürettebatı, kıyı birimleri, ayrıca Mangistau bölgesindeki Milli Güvenlik Komitesi Sınır Hizmeti kıyı koruma güçleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'nin katıldığı bildirildi.

Böylece, 24 Eylül'deki facia geniş çaplı askeri tatbikat sürecinde yaşandı.

Ceza davası açıldı

Facia ile ilgili olarak Kazakistan kolluk kuvvetleri tarafından ceza davası açıldı.

Olayın tüm koşullarını belirlemek için operasyonel soruşturma grubu kuruldu. Olay yerinde içişleri organları, Acil Durumlar Bakanlığı ve savcılık personeli çalışıyor. Adli tıp incelemelerinin de başlatıldığı bildirildi.

Aynı zamanda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un olayın nedenlerini araştırmak üzere hükümet komisyonu kurulması talimatı verdiği bildirildi.

Yani olayla ilgili hem cezai soruşturma hem de hükümet düzeyinde inceleme yürütülüyor.

Savunma Bakanlığı hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sözü verdi

Kazakistan Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına derin taziyelerini iletti.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını açıkladı.

Şu anda ana odak noktası, arama kurtarma çalışmalarını sürdürmek, hayatını kaybedenleri belirlemek ve olayın tüm nedenlerini tarafsız bir şekilde araştırmaktır.

Arama çalışmaları devam ediyor

Şimdilik resmi verilerde olayın ilk nedeni olarak hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi gösteriliyor.

Ancak facianın tam nedenleri, tatbikat sırasındaki güvenlik önlemleri ve olaya yol açan tüm durumlar, soruşturma sonuçlarından sonra belli olacak.

Bu nedenle mevcut aşamada en önemli rakamlar değişmeden kalıyor: 19 asker denize sürüklendi, 9'u hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı, diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, arama operasyonunun sonuçları ve soruşturma süreciyle ilgili ek bilgileri resmi kanallar aracılığıyla sunacağını bildirdi.