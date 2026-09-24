Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı 20. Yaz Asya Oyunları'nın kürek branşında, Özbekistan spor tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir büyük zafer kaydedildi. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, hafif sıklet çiftler (Lm2x) final yarışında ülkemizi temsil eden usta kürekçilerimiz — Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev mutlak bir üstünlükle finişe ilk sırada ulaştı ve delegasyonumuzun hanesine değerli bir altın madalya yazdırdı.

Bu zaferin önemi, yenilmez ikilinin bu yıl düzenlenen dünya şampiyonasında da rakipsiz kalarak dünya şampiyonluğunu kutlamış olmasından kaynaklanıyor. Nagoya su havzasındaki çetin yarışta Nurmatov ve Safaraliyev tandemi, statülerini hatasız bir şekilde doğrulayarak kıtanın tüm ünlü devlerini geride bıraktı ve dünya şampiyonluğu unvanının yanına 20. Asya Oyunları şampiyonluğu tacını da layıkıyla ekledi. Özbek kürekçilerin bu tarihi zaferi, delegasyonumuzun altın madalya koleksiyonunu daha da güçlendirdi ve genel takım sıralamasında üst sıralara cesurca tırmanmamıza benzersiz bir güç kattı.

Peki, Nurmatov ve Safaraliyev'in Lm2x programındaki mutlak hegemonyasının ardında nasıl bir meşakkatli çalışma yatıyor, bu zafer Özbekistan'ın su sporlarındaki konumunu nasıl güçlendiriyor ve sporcularımızı gelecekte hangi yeni rekorlar bekliyor?

«Dünya tacından Asya şampiyonluğuna»: Nagoya'daki altın finişin 5 temel noktası

Milli Olimpiyat Komitesi tarafından duyurulan şanlı zaferden en önemli gerçekler ve detaylar:

Asya Oyunları'ndan bir altın madalya daha: Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev final yarışında tüm rakiplerinden daha hızlı hareket ederek büyük ödülün sahibi oldu;

Dünya ve kıta şampiyonluğu unvanlarının birleşimi: Bu yıl dünya şampiyonasında altın kazanan sporcularımız, Asya Oyunları'nda da şampiyon olarak kendi sıkletlerinin mutlak lideri olduklarını kanıtladılar;

Lm2x programındaki taktik beceri: Hafif sıklet çiftler yarışında atletlerimiz senkronize hareket ve yüksek hız konusunda mükemmel bir performans sergilediler;

Delegasyon hanesindeki önemli altın: Özbekistan milli takımının «Aichi-Nagoya-2026» madalya tablosundaki kalite göstergesi bir basamak daha yükseldi;

Özbek su sporları okulunun tanınması: 20. Asya Oyunları'nda kürek ve kano branşlarında elde edilen üst üste altın madalyalar, milli okulumuzun küresel elit seviyeye ulaştığını doğruladı.

«Aichi-Nagoya-2026»: Lm2x final yarışı ve şampiyonların performans analizi

Sporcularımızın spor statüsü, branşı ve sonuçlarına göre analitik göstergeler:

Kriterler ve Yönler Özbekistan temsilcileri (Nurmatov / Safaraliyev) Kıtanın diğer rakipleri Spor branşı ve program Kürek: Lm2x (Hafif sıklet erkekler çiftler) Lm2x programı finalistleri Sporcuların statüsü Mevcut dünya şampiyonları ve artık Asya Oyunları şampiyonları Kıta ve bölge şampiyonaları madalyalıları Final yarışındaki sıra 1. sıra (ALTIN MADALYA) 2. ve 3. sıralar (gümüş ve bronz) Taktik hareket ve senkronizasyon Yarış başından finişe kadar tam liderlik ve rekor bitiş Yetişme çabası ve direnç gösterme Delegasyon tablosuna katkısı Özbekistan hazinesine üst düzey bir altın madalya daha — Gelecek Olimpiyat vizyonu Paris ve Los Angeles oyunları için ana favori statüsü Uluslararası sıralama puanları için mücadele

Spor ekspertizi ve analiz: Nurmatov ve Safaraliyev tandemi neden dünya elitleri arasında bir fenomen olarak kabul ediliyor?

Uluslararası spor analistleri ve milli antrenör kadrosunun sonuçları:

«Bir yılda iki büyük zirve»: Aynı takvim yılı içerisinde hem dünya şampiyonasında hem de Asya Oyunları'nda rakipsiz olmak, sporcudan fiziksel formu uzun süre en üst seviyede tutmayı gerektirir; Shahzod ve Sobirjon'un bu istikrarı, dünya standartlarındaki profesyonelliklerini göstermektedir;

Lm2x formatının hassas özellikleri: Hafif sıklet yarışlarında ağırlık sıkı bir şekilde kontrol edilir, burada sporcunun her gram kas kütlesinin patlayıcı güç ve hıza çalışması gerekir; temsilcilerimizin kaydettiği hız kıta ölçeğinde rakipsiz bulundu;

Su sporlarında «altın dalga»: Shohsanam Sherzodova'nın kano branşındaki altınından sonra Nurmatov ve Safaraliyev'in kürek programındaki bu başarısı Özbekistan'ın Nagoya'daki madalya kalitesini keskin bir şekilde artırarak delegasyonumuzu güçlüler safında sağlamlaştırıyor;

Gelecek Olimpiyat planları: Dünya ve Asya şampiyonluğunu aynı anda garantileyen bu ikili, gelecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizin ana madalya umutlarından biri olarak resmen kabul ediliyor.

Japon sularında parlayan Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev, milli spor tarihimize yeni bir parlak ve unutulmaz sayfa ekledi.

Sizce, bir yıl içinde hem dünya hem de Asya Oyunları şampiyonluğunu kazanan Shahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaraliyev, gelecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalyayı kazanabilir mi? Kürekçilerimizin «Aichi-Nagoya-2026»daki madalya serisine şahsen nasıl bir not veriyorsunuz? Kendi görüşlerinizi ve kahramanlarımıza gönderdiğiniz sıcak tebrikleri yorumlarda bırakın ve bu galibiyet dolu haberi tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!