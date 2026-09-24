Kürekçilerimiz Asya Oyunları'nda podyuma çıktı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu başarılı bir gün daha geçirdi. Özellikle kürek branşındaki final yarışları milli takımımız için gerçek bir zafer oldu: Temsilcilerimiz iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak Japonya'daki su kanallarında milli ekolümüzün gücünü bir kez daha kanıtladılar.

Erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde ülkemizin deneyimli sporcusu Şahboz Holmurzayev, kıyasıya geçen yarışı ikinci sırada tamamlayarak delegasyonumuza değerli bir gümüş madalya kazandırdı. İkili yarışlarda da sporcularımız büyük bir mücadele sergiledi: M2- kategorisinde Mehrojbek Mamatkulov ve Pavel Sorin ikilisi finalde gümüş madalyaya uzanırken, aynı branşta yarışan diğer başarılı ekibimiz Alisher Turdiyev ve Maksim Golubev ikilisi ise ilk üçü tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu zaferlerin ardından "Aichi-Nagoya-2026" Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonunun toplam madalya sayısı 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13'e ulaştı.

Peki, kürekçilerimizin bu başarısı genel madalya tablosundaki yerimizi nasıl sağlamlaştıracak, podyuma çıkan kahramanlarımız gelecek olimpiyat döngülerinde altın madalyaları toplamaya muktedir mi ve Nagoya sularındaki bu heyecan daha ne gibi zaferler vaat ediyor?

«3 madalya, Holmurzayev'in zaferi ve toplam 13 ödül»: Kürek başarısının 5 ana noktası

Japonya'daki Asya Oyunları finallerinden en önemli gerçekler ve sonuçlar:

Bir günde 3 madalya: Özbekistan kürek takımı final yarışlarında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı;

Şahboz Holmurzayev'den gümüş final: M1x tek çifte kategorisinde yarışan sporcumuz yarışı 2. sırada tamamlayarak podyumun ikinci basamağına çıktı;

Mamatkulov ve Sorin'den başarı: M2- ikili kategorisinde Mehrojbek Mamatkulov ve Pavel Sorin ikilisi gümüş madalyayı garantiledi;

Turdiyev ve Golubev'den bronz başarı: Aynı kategorideki ikinci ikilimiz Alisher Turdiyev ve Maksim Golubev de madalya kazananlar arasına girdi;

Delegasyonun hesabında 13 madalya: Bu sonuçların ardından Özbekistan'ın madalya sayısı 1 altın, 6 gümüş ve 6 bronza ulaştı.

«Aichi-Nagoya-2026»: Özbekistan kürek takımının performans analizi

Final programları, katılan sporcular ve kaydedilen sonuçların karşılaştırması:

Branş ve kategori Katılan sporcularımız Kazanılan madalya Rekabet düzeyi ve önemi M1x (Erkekler tek çifte) Şahboz Holmurzayev Gümüş madalya (2. sıra) Kıtanın en hızlı kürekçileri arasında mutlak final M2- (Erkekler ikili) Mehrojbek Mamatkulov ve Pavel Sorin Gümüş madalya (2. sıra) Çok yoğun senkronize hareket ve yüksek hız verimliliği M2- (Erkekler ikili) Alisher Turdiyev ve Maksim Golubev Bronz madalya (3. sıra) Aynı kategoride podyumun iki basamağını birden işgal etme başarısı Özbekistan genel toplamı Tüm spor branşları bazında 13 madalya (1-6-6) Asya Oyunları genel klasmanında istikrarlı büyüme

Spor uzmanlığı ve analiz: Nagoya'daki bu sonuçlar neden Özbek kürek ekolünün büyük bir sıçrayışı?

Uluslararası spor uzmanları ve analistlerin sonuçları:

Aynı kategoride çifte madalya etkisi: M2- kategorisinde iki ekibimizin (Mamatkulov/Sorin ve Turdiyev/Golubev) aynı anda podyuma çıkması Özbekistan'da bu spor dalındaki yedek havuzunun ve rekabetin ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir;

Holmurzayev'in kişisel yeteneği: M1x kategorisi bireysel bir yarış olup kürekçiden eşsiz bir fiziksel dayanıklılık ve taktiksel soğukkanlılık gerektirir; Şahboz Holmurzayev'in gümüş madalyası, onun kıta elitleri arasındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı;

Su sporlarında yeni aşama: Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bu sporda geleneksel olarak güçlü kabul edilen ülkeler arasında üç madalya kazanmak, Paris ve sonraki Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlık planının doğru yapıldığının pratik kanıtıdır;

Delegasyonun moralini yükseltmek: Gümüş ve bronz madalya sayısının artması (6'şar adet), milli takımımızın madalya yelpazesini genişleterek, önümüzdeki günlerdeki mücadelelerde altın serisini başlatmak için güçlü bir psikolojik motivasyon sağlamaktadır.

Japonya'nın su kanallarında parlayan Özbek sporcular, sadece ülke bayrağını yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda kıta ölçeğindeki itibarımızı da daha yükseğe taşıdı.

Sizce kürekçilerimizin "Aichi-Nagoya-2026" müsabakasındaki bir günlük 3 madalyası, Özbek sporunun su branşlarında yeni bir dönem başlatabilir mi? Sporcularımızın gelecek aşamalarda hangi branşlarda altın madalya kazanmasını bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve tebriklerinizi yorumlarda paylaşın ve milli gururumuz olan bu zafer haberini tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!