Jude Bellingham Dünya Kupası Bronz Ayakkabı ödülünü kazandı

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Jude Bellingham Dünya Kupası Bronz Ayakkabı ödülünü kazandı

Real Madrid orta sahası Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan beklenmedik bir ödül olan "Bronz Ayakkabı"nın evine ulaştığını duyurdu. Futbolcu, böyle bir ödülün varlığından haberdar olmadığını itiraf etti ve bu durum sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com ve diğer spor kaynaklarına göre, 23 yaşındaki futbolcu turnuva boyunca İngiltere milli takımına liderlik ederek, takımın son on yıllardaki en iyi sonucunu elde etmesinde önemli bir rol oynadı. Bellingham, yaz mundialinde çıktığı sekiz maçta yedi gol atmayı başardı.

Bu sonuçla, bir Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla en çok gol atan futbolcu olarak rekor kırdı. Grup aşamasında Meksika ve Norveç'e karşı duble yapan oyuncu, üçüncülük maçında Fransa'ya karşı da skor tabelasına adını yazdırmayı başardı.

Rekor performans ve ödül detayları

Turnuvadaki toplam gol sayısı, onu Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin ardından üçüncü sıraya yerleştirdi. Ayrıca Erling Haaland ile aynı sayıda gol atmasına rağmen, yaptığı bir asist sayesinde "Bronz Ayakkabı" ödülünün tek sahibi oldu.

Jude Bellingham, kendi JB5 uygulamasında özel bir kutu içinde gelen ödülün fotoğrafını paylaşarak şaşkınlığını gizlemedi. Orta saha oyuncusu fotoğrafın altına, "Dünya Kupası'ndan Bronz Ayakkabı... Böyle bir ödülün varlığından haberim bile yoktu ama yine de teşekkürler," notunu düştü.

FIFA tarafından 1982'den beri verilen bu ödüle daha önce Zico, Gary Lineker, Ronaldo ve Neymar gibi futbol efsaneleri layık görülmüştü. Bellingham'ın yedi gollük performansı, üçüncülük elde eden bir takımın oyuncusu tarafından kaydedilen en yüksek sonuç olarak kayıtlara geçti.

Sezondaki harika performans ve devamlılık

Bu yaz düzenlenen mundial, Bellingham'ın kariyerindeki dördüncü büyük uluslararası turnuva oldu. Turnuvadaki parlak oyunu, milli takımdaki gol sayısını 56 maçta 13'e çıkararak turnuvanın en iyi 11'ine seçilmesini sağladı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, yarı finale kadar yükselmiş ve üçüncülük maçında Fransızları mağlup etmişti. Real Madridli oyuncu, bu başarılı formunu kulüp sezonuna da taşıyarak La Liga'daki ilk yedi maçında üç gol ve üç asistle oynadı.

Jude BellinghamReal MadridDünya KupasıBronz Ayakkabıİngiltere Milli Takımı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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